Cartunista Fred Ozanan participou de livro em homenagem a Silvio Santos

O cartunista Fred Ozanan foi um dos 85 artistas convidados para prestarem homenagem ao apresentador Sílvio Santos, em Dezembro de 2016, relembrando uma data emblemática que foi o aniversário de 85 anos do Senor Abravanel, em Dezembro de 1985.

A homenagem foi iniciativa da Associação dos Cartunistas do Brasil (SP), iniciada com uma exposição, no Metrô de São Paulo, posteriormente transformada no livro “85 Vezes Silvio Santos – as melhores caricaturas do Rei dos Domingos”, Editora Alto Astral, utilizando trabalhos de cartunistas convidados especialmente para o evento, dentre os quais, Fred Ozanan e mestres do traço a exemplo de Amorim, Aroeira, Baptistão, Cárcamo, Carvall ,Dálcio, Edra, Fernandes, Gepp, Jal, J.Bosco, Jean, Mariano, Maurício de Sousa, Nani, Paffaro, Quinho, William Medeiros…

A capa do livro é de autoria de Maurício de Sousa, apresentação de Carlos Alberto de Nóbrega e prefácio do cartunista José Alberto Lovreto (JAL), presidente da ACB, e as caricaturas foram escolhidas pelo próprio Silvio Santos.

Os artistas recriaram a realidade a seu modo, com base da alegria e irreverência do apresentador pois Sílvio Santos que sempre foi uma personalidade que também se transformava em personagem ao estilo de quadrinhos.

Herói, anti-heroi ao mesmo tempo, sempre tirando da cartola alguma brincadeira para se divertir junto ao seu fiel público. O fato é que Silvio Santos transformava as tardes de domingo.

O livro traz também frases dos artistas em referência a Sílvio Santos, e Fred Ozanan, escreveu o seguinte: “Não é que Silvio Santos faça a diferença. O fato é que ele é sem igual”.

