O SBT suspendeu neste sábado (17), por tempo indeterminado, toda a sua programação normal. O motivo é a morte do apresentador Silvio Santos, de 93 anos, que era o principal rosto e dono da emissora.

A informação foi confirmada pela TV. Com isso, o especial de 43 anos do SBT, que seria exibido dentro do Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel na noite deste domingo (18), não deverá ir ao ar.

Internamente, não se tem detalhes de como serão os próximos dias. A ordem é manter as homenagens ao apresentador e a cobertura jornalística que tem sido realizada desde as 11h30, com o revezamento de artistas e jornalistas. Ela deve durar, ao menos, por todo o final de semana.

Silvio Santos, dono e apresentador do SBT, morreu neste sábado (17), aos 93 anos. Também empresário, ele estava internado na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria”, disse o SBT na nota publicada nas redes sociais.

“Para nós, Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações”, conclui a nota.

*GABRIEL VAQUER/Folhapress

