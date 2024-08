Destaques pelo Brasil neste sábado; leitura rápida

STF decide contrariar Congresso sobre emendas, Lula diz que próximo presidente do BC deverá ter coragem para alterar juros, campanha eleitoral começa em SP e outras notícias para começar este sábado (17).

JUSTIÇA

STF decide por unanimidade contrariar Congresso sobre emendas e vira alvo de retaliação. Ministros mantêm suspensão determinada por Dino, e Câmara deflagra ofensiva destravando propostas que miram Supremo.

GOVERNO

Crise entre Poderes pode afetar avanço da pauta econômica na Câmara. Votações de projetos foram adiadas após insatisfação com decisões sobre emendas; líderes avaliam que Lira quer apresentar reforma tributária como legado.

POLÍCIA FEDERAL

PF indicia Silvinei e Torres por suspeita de uso da PRF sob Bolsonaro para barrar eleitor de Lula. Outros 4 policiais também foram apontados como responsáveis; investigação aponta que corporação foi usada para atrapalhar deslocamentos.

STF

Moraes usou órgão do TSE para levantar ficha de contratado para obra em sua casa. OUTRO LADO: Ministro afirma que todos os procedimentos ‘foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados’.

GOVERNO LULA

Lula diz que próximo presidente do BC deve ter coragem para alterar juros e volta a criticar Campos Neto. Presidente também não confirmou para o comando autoridade monetária Galípolo, principal cotado.

ELEIÇÕES 2024

Campanha começa com missa, visita a escola e café em casa em SP. Agendas aconteceram em diversas regiões da capital paulista e até no interior.

ELEIÇÕES NA VENEZUELA

Com apoio do Brasil, OEA pede que Venezuela divulgue atas e proteja asilados. Há duas semanas negociação sobre texto havia entrado em impasse; Brasília criticou postura do órgão multilateral.

REINO UNIDO

Imigração é maior problema para britânicos pela 1ª vez desde 2016, diz pesquisa. Motivadora do brexit naquele ano, questão volta ao topo das preocupações do país em meio a distúrbios anti-imigrantes.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Bombardeio de Israel mata seis pessoas no sul do Líbano, diz Beirute. Ataque ocorre após Hezbollah divulgar vídeo mostrando capacidades militares como demonstração de força.

SÃO PAULO

Posição dos corpos indica que passageiros da Voepass podem ter sido avisados sobre emergência. Todas as 62 vítimas foram identificadas, e últimos seis corpos foram liberados pelo IML nesta sexta (16).

POLÍTICA

Bolsonaro é atacado por abelhas e encerra discurso em comício no RN. Ex-presidente participava de ato na região metropolitana de Natal e saiu às pressas com aparição dos insetos.

CELEBRIDADES

Silvio Santos e Fausto Silva estão internados no mesmo hospital em São Paulo. Mulher do ex-apresentador da Band diz que ele está bem e internação faz parte da rotina após transplante de rim no início do ano.

CELEBRIDADES

Juliana Paes diz que sofreu abuso sexual na adolescência: ‘Queria apagar’. Atriz se compara à personagem Liana, de ‘Pedaço de Mim’.

