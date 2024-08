O deputado federal Cabo Gilberto (PL) comemorou a votação da Comissão Mista de Orçamento, que acatou o seu parecer e rejeitou a Medida Provisória 1238/24, que abre crédito orçamentário extraordinário de R$ 1,3 bilhão para o Poder Judiciário e o Conselho Nacional do Ministério Público.

O paraibano foi o relator da matéria e deu parecer pela sua rejeição. Contudo, o parecer da comissão será analisado agora pelo Plenário da Câmara e, posteriormente, pelo Senado Federal.

Ele recebeu críticas de alguns pares pelo seu posicionamento, mas negou que tenha feito qualquer retaliação ao Judiciário por suspender a execução de emendas parlamentares.

O deputado Cabo Gilberto comentou com a imprensa que os créditos extraordinários devem servir apenas para despesas imprevisíveis e urgentes como o atendimento dos afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

“Não trata de nenhuma afronta, trata sim da independência do Poder Legislativo como determina a nossa Constituição”, explicou.

