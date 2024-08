Veja o que rola de repercussão hoje pelo Brasil

Moraes recebe apoio em Brasília, governo anuncia reforma para carreira de servidores públicos, comissão do Congresso barra R$ 1,35 bi ao Judiciário e outras notícias para começar esta quinta-feira (15).

STF

STF, PGR, PT e governo Lula se unem em apoio a Moraes após revelação de mensagens. Oposição pede impeachment de ministro e cúpula do Senado resiste; Tarcísio fala em fatos graves a serem investigados.

CONCURSADOS

Governo Lula começa reforma, e servidor terá de trabalhar mais tempo para chegar ao topo. Ministra espera que acordos de reestruturação de carreiras, que serão enviados ao Congresso, deem tempo para governo negociar.

CONGRESSO NACIONAL

Comissão do Congresso barra R$ 1,35 bi ao Judiciário em retaliação a decisão de Dino. Congressistas votam por rejeição de MP de Lula após suspensão de emendas; tema ainda precisa ser votado no plenário da Câmara.

ACIDENTE AÉREO

Gravação da caixa-preta da Voepass mostra gritos e copiloto pedindo mais potência, diz TV. Investigadores do Cenipa informam que registro da cabine do avião não é suficiente para determinar a causa da queda.

ELEIÇÕES 2024

Vices turbinam participação, e mulheres chegam a 60% das chapas nas capitais. Apenas 1 em cada 5 candidaturas tem mulheres como cabeças de chapa.

IDEB

Goiás tem melhor nota do país, Pará dispara, SP e RJ caem. Dados do Ideb 2023 mostram que 20 redes estaduais de ensino tiveram melhora nessa etapa; São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal tiveram queda.

ELEIÇÕES NA VENEZUELA

Lula conversa com presidente da Colômbia sobre crise na Venezuela. Telefonema acontece após México deixar articulação com Brasília e Bogotá em busca de solução para crise em Caracas.

OITO MESES DEPOIS

Lojas Americanas revela prejuízo de R$ 2,3 bilhões em 2023. Balanço da companhia foi divulgado nesta quarta-feira (14); perda no primeiro semestre de 2024 foi de R$ 1,4 bilhão.

PANTANAL

Aldeias indígenas afetadas por fogo no pantanal registram alta de problemas respiratórios. Casos de falta de ar, tosse e desidratação disparam em terras em Mato Grosso.

JUSTIÇA

Mulher mantida em situação análoga à escravidão por 40 anos é resgatada em SP. Ministério Público do Trabalho diz que discute acordo com empregadores para garantir obrigações de conduta, além de indenização à vítima.

BRASÍLIA

Globo faz mudança em jornais de Brasília após briga entre apresentadores nos bastidores. Natália Godoy deixará Bom Dia DF e parceria com Fred Ferreira, e vai apresentar jornalístico da hora do almoço; telespectadores teriam apontado clima ruim entre a dupla; OUTRO LADO: TV confirma troca de âncoras.

EX-PREFEITA

Marta Suplicy reencontra Chico Pinheiro em campanha 21 anos após atrito na TV. Ex-prefeita disse em gravação que pré-candidato do PSOL não é ‘bicho-papão’ e que ela fez bem em sair da gestão Nunes.

*Folhapress

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online