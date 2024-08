Deputado paraibano defende criação de Observatório de Inovação no Congresso

Os impactos das novas tecnologias na vida da população brasileira foram destacados pelo deputado federal Leonardo Gadelha (Podemos) ao defender a criação do Observatório de Inovação Tecnológica no Congresso Nacional.

A iniciativa tem o objetivo de formar um quadro qualificado de agentes públicos e profissionais de referência no mercado nacional, para discutir e regulamentar as inovações que estão surgindo no Brasil e no mundo.

A velocidade e as consequências geradas pelas inovações vão exigir que o país esteja preparado para conviver com os novos cenários de forma segura e equilibrada, defende Leonardo.

“A chegada dessas novas tecnologias pode impactar muito positivamente o cenário econômico, mas também pode trazer vários problemas. O Congresso brasileiro não pode deixar de fazer esse debate. Isso é um compromisso com as próximas gerações. É preciso encontrar um ponto de equilíbrio”, defendeu o parlamentar.

Leonardo afirmou que o Congresso é o local mais adequado para realizar essas construções, sempre contando com a participação de especialistas e da sociedade brasileira.

“Em 5 anos o modo de vida será completamente diferente. Não podemos exercer uma falsa liberdade e permitir que tudo aconteça sem regulamentação. Por outro lado, também não podemos nos colocar contra tudo o que é novo. A Câmara federal é o local mais adequado para estudar, debater e implantar as atualizações de legislações, propostas orçamentárias e concepção de políticas públicas. Isso vai permitir ao Brasil superar a distância que o separa das economias mais avançadas”, acrescentou o deputado.

O Projeto de Resolução 42/2021 propõe que o Observatório de Inovação Tecnológica seja composto por profissionais dos quadros técnicos da Câmara Federal, já bastante qualificados.

O grupo ainda contará com a participação dos melhores nomes do mercado e também fará parcerias com universidades e com o que há de melhor na sociedade brasileira.