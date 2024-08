Morrer ´vai ficar mais caro´ com a reforma tributária

Notícia publicada no jornal O Globo informa que as empresas de serviços funerários estão trabalhando para tentar desfazer a alta de impostos que recairá no setor na regulamentação da reforma tributária.

Se o Senado não rever o enquadramento dos impostos pagos sobre os serviços funerários, os atuais 8,65% passarão para a alíquota cheia de 26,5%.

Uma alta de 206%.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

