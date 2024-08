Moraes escolhia alvos e pedia ajustes em relatórios do TSE para embasar decisões contra bolsonaristas, ONU afirma que Venezuela descumpriu ações básicas para eleição, Haddad diz que indicação para BC depende de conversa de Lula com Pacheco e outras notícias para começar esta quarta-feira (14).

STF

Moraes escolhia alvos e pedia ajustes em relatórios contra bolsonaristas, mostram mensagens. OUTRO LADO: Gabinete do ministro do STF diz que procedimentos foram oficiais e regulares.

COPOM

Haddad afirma que definição sobre presidência do BC depende de conversa entre Lula e Pacheco. Presidente quer garantir que sua indicação passe por sabatina em esforço concentrado antes das eleições municipais.

2º PROJETO

Câmara aprova texto-base de regulação da reforma tributária com mudanças em imóveis e herança. Proposta altera ITBI e autoriza tributo sobre planos de previdência; deputados analisarão destaques nesta quarta (14).

ACIDENTE AÉREO

Presidente da Voepass diz que empresa dá apoio a famílias e investe em práticas de segurança. Comandante Felício faz primeiro pronunciamento após queda de avião que matou 62 pessoas no interior de São Paulo.

PREFEITURAS

MDB, PSD e União Brasil travam disputa por protagonismo nas capitais. Partidos fazem parte da base do governo Lula (PT), mas também flertam com o bolsonarismo em grandes cidades.

ELEIÇÕES 2024

Datafolha: Boulos lidera citações na internet, mas 1/3 de engajamento é negativo. Eleições na Venezuela afetam reputação digital do pré-candidato; deputado empata com Nunes em intenção de voto.

AMÉRICA DO SUL

Venezuela descumpriu ações básicas para eleição com credibilidade, diz ONU. Painel que acompanhou pleito in loco diz que órgão eleitoral cancelou sem justificativa auditorias importantes

MENTE

Nova regra para receita de zolpidem gera confusão em farmácias. Mudanças passaram a valer em 1° de agosto, mas divergências na aceitação de receitas antigas ocorrem até mesmo em unidades da mesma rede.

ESTUPRO

Em alta no Brasil, registros de estupro aceleram entre crianças até 4 anos. Maioria de casos reportados se concentra na faixa dos 10 aos 14 anos, agravando problema da gravidez infantil.

JUSTIÇA

Investigadores de elite de SP são citados em queixa à polícia de violência contra mulher. Corregedoria diz analisar acusação feita por modelo; OUTRO LADO: procurados, policiais não quiseram comentar sobre o caso.

GLOBO

Globo gastou com conteúdos que não trouxeram retorno esperado, diz presidente Paulo Marinho. Presidente da emissora disse em evento que busca reverter cenário investindo em portfólio e marketing de influência.

COTIDIANO

Prefeitura entra com ação para impedir inauguração de estátua de Lúcifer em Gravataí, no RS. Gestão diz temer que polêmica gere atos de violência; localização não foi divulgada.

ARTES PLÁSTICAS

Jovem larga All Star em um museu de Nova York e tênis é confundido com obra. Episódio, gravado e publicado nas redes sociais, desperta piadas e a velha discussão sobre o que é arte contemporânea.

