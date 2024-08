Saiba o que repercute pelo Brasil nesta terça-feira

Diretor de Política Monetária do BC fala em alta de juros, Datafolha mostra que Marçal avança entre eleitores de Bolsonaro em São Paulo, Congresso volta sob sombra do período eleitoral e outras notícias para começar esta terça-feira (13).

Erramos: o título da newsletter desta segunda (12) afirmava que a Polícia Federal iniciou uma investigação sobre o acidente de avião em Vinhedo (SP). O correto é Polícia Civil.

BANCO CENTRAL

Alta de juros está na mesa do Banco Central, diz Galípolo. O diretor de Política Monetária reafirmou que o Copom está alinhado quanto à possibilidade de elevação da Selic.

ELEIÇÕES 2024

Marçal cresce entre eleitores de Bolsonaro e de Tarcísio e ameaça Nunes. Ex-coach ainda oscilou positivamente entre eleitores de Lula e Haddad; Datena também desafia afilhados políticos

PIB

Haddad diz que projeção do PIB deve subir e superar 2,5% no ano. Ministro afirma que é preciso virar a página dos últimos dez anos de altos gastos, pouca receita e baixo crescimento econômico.

CONGRESSO NACIONAL

Congresso volta sob sombra de período eleitoral e sucessão de Lira e Pacheco. Parlamentares miram regulamentação da reforma tributária, além de outras pendências do primeiro semestre.

CRIMES VIRTUAIS

Um em cada dez brasileiros teve celular roubado ou furtado em 12 meses, aponta Datafolha. Pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pela Folha de S.Paulo mostra que há 1.680 casos por hora; prejuízo à população foi de R$ 22,7 bi.

ACIDENTE AÉREO

Maioria das vítimas da queda do avião da Voepass morreu de politraumatismo, conclui IML. Superintendente da Polícia Científica de SP diz que processo de identificação dos corpos tem sido relativamente rápido.

ELEIÇÕES NOS EUA

Kamala é hábil em política externa, mas teve atuação tímida na gestão Biden, dizem especialistas. Participantes de centro de estudos apontam que atual vice não foi autorizada a se desviar da ortodoxia do Departamento de Estado.

GUERRA DA UCRÂNIA

Invasão da Ucrânia obriga Rússia a desocupar mais uma região. Ataque, primeiro do tipo desde a Segunda Guerra, tenta desestabilizar o país, diz Putin.

RIO DE JANEIRO

Jovem chega a hospital no RJ com ferimento no pescoço e morre após briga com médico. Polícia investiga o caso; OUTRO LADO: direção da unidade diz que adotou ‘medidas de proteção’ após paciente agredir equipe.

JUSTIÇA

Ministério Público derruba 31 perfis suspeitos de aplicar golpes após queda de avião. Contas falsas alegavam levantar recursos em favor das famílias das vítimas.

OLIMPÍADAS 2024

Gabriel Medina tem a foto mais curtida das Olimpíadas. Registro de Jerôme Brouillet teve 9 milhões de likes.

MERCADO

Professor da USP vai à Justiça questionar uso de terras por estrangeiros na Raízen, BP e Bunge. Em cinco ações, ele pede dissolução de aquisições e negócios, alegando que empresas não pediram autorizações ao Incra e ao Congresso como manda a lei.

CIÊNCIA

Marte pode abrigar reservatório de água suficiente para cobrir o planeta. Pesquisadores dizem ter encontrado evidências do líquido nos poros de rochas a 11,5 km da superfície.

