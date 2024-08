Cartaxo faz fotos ao lado do presidente Lula e renova promessas

Luciano Cartaxo, pré-candidato a prefeito de João Pessoa, teve um encontro com o presidente Lula no final de semana, em Brasília.

“Ao lado do presidente vamos fazer muito mais pela nossa gente. João Pessoa precisa voltar aos tempos que tinha obras e entregas para seu povo. Por isso assumi o compromisso de construir o Hospital Geral de Urgência e Emergência e mais duas UPAs. Já fiz e sei como fazer. Também vamos garantir mais 10 novas creches e investir em mobilidade urbana, reativando o Terminal de Integração. Com o apoio de Lula, vamos construir mais moradias. Já entreguei 10 mil unidades habitacionais em João Pessoa. E vamos fazer ainda mais, porque nosso povo merece”, disse Cartaxo.

Ainda conforme o petista, “a atual gestão de João Pessoa está distante do povo, não tem sintonia com as pessoas. Não dá pra aceitar que o atual prefeito esteja em seu último ano de governo tentando uma reeleição, sem mostrar entregas. Ele pede a confiança do povo renovando promessas, mas entregas que é bom a cidade não conhece. Vamos mudar isso! Voltar a construir obras e entregas para a população, fazer de João Pessoa uma cidade melhor para todas e todos”.