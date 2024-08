Aparte: papa Francisco e a inteligência artificial

A inteligência artificial (IA) está – para o bem ou para o mal – na ordem do dia do mundo, com avanços fantásticos e oportunidades impensáveis de ajudar e até mesmo socorrer o ser humano, mas igualmente com o condão de mutilar vidas e de ser usada para a prática de maldades de forma desmedida e em escala até mundial.

Não é possível colocar uma fenda nos olhos e fazer de conta que a chamada IA não existe ou que ainda está distante de nossa realidade.

Recentemente, o papa Francisco abordou a IA. A coluna Aparte compartilha trechos dessa abordagem na edição desta segunda-feira.

