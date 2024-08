Giro Brasil: notícias que repercutem pelo país neste domingo

Corpos são resgatados após acidente em Vinhedo (SP), Brasil encerra participação nos Jogos Olímpicos de Paris, Israel ataca mais uma escola na Faixa de Gaza e outras notícias do dia na Folha para começa o seu domingo (11).

Acidente aéreo

Todos os 62 corpos de vítimas de queda de avião em Vinhedo (SP) são resgatados. Dois deles foram identificados, segundo Corpo de Bombeiros; 62 pessoas morreram no acidente.

Dia dos Pais

Aumenta número de crianças registradas sem o nome do pai no Brasil. Só em 2023 isso ocorreu com 173,6 mil dos nascidos, conforme dados de cartórios.

Olimpíadas 2024

Com bronze no vôlei e prata no futebol, Brasil encerra participação em Paris. Foram 20 medalhas na França, com 3 ouros, 7 pratas e 10 bronzes.

Venezuela

Supremo da Venezuela diz que sua decisão sobre eleição será ‘inapelável’. Ditador Nicolás Maduro acionou tribunal para chancelar sua vitória, contestada diante de pressão por publicação das atas eleitorais.

Oriente médio

Israel ataca mais uma escola na Faixa de Gaza e mata dezenas de pessoas. Tel Aviv afirma que local, que segundo Hamas abrigava deslocados, funcionava como centro de comando terrorista.

Eleições 2024

Datafolha: 61% dizem votar em Nunes por falta de opção; 43% dizem isso sobre Boulos. Entre os eleitores do prefeito, 37% o veem como candidato ideal; entre os do deputado, 56% pensam assim.

TSE

Cármen Lúcia nega diferenças com Moraes e diz que relação com plataformas avançou. ‘Me sinto uma intensivista em UTI durante a pandemia’, diz presidente do TSE em evento.

Rio

Polícia do RJ conclui não ter ocorrido racismo em abordagem a filhos de diplomatas. Delegada afirma que câmeras corporais corroboraram relato de PMs, segundo o qual a abordagem ocorreu após relato de assaltos.

Olimpíadas 2024

Recurso de romena é aceito, e americana Jordan Chiles perde bronze no solo. Decisão do Tribunal Arbitral do Esporte, rara em relação a mudanças em pódios, garantiu medalha à ginasta Ana Barbosu.

Estados Unidos

Celine Dion critica Trump por usar ‘My Heart Will Go On’, de ‘Titanic’, em evento. Candidato na corrida presidencial dos EUA, republicano não foi autorizado a tocar a canção em sua campanha eleitoral.

Cotidiano

FDA rejeita psicoterapia psicodélica com MDMA. Paradigma farmacológico prevalece sobre inovação de usar droga para facilitar tratamento psicológico.

Olimpíadas 2024

Medalhas estragadas serão substituídas, diz Monnaie. Após reclamação de Nyjah Huston, skatista norte-americano, organizadores se comprometem a substituir as medalhas que se deteriorarem.

