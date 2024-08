Manchetes dos principais jornais nacionais deste sábado

A União (PB)

61 MORTOS

Avião cai em condomínio de SP, explode e não há sobreviventes

Jornal do Commercio (PE)

Serviços de saúde para todos os recifenses ainda é desafio

Correio Braziliense

Queda de avião mata 61 no pior acidente no Brasil em 17 anos

Folha de Pernambuco

61 vidas perdidas

O Globo

Pior acidente aéreo do país em 15 anos mata 61 em São Paulo

Diário do Nordeste (CE)

CE produzirá 40 mil carros elétricos por ano

Folha de S. Paulo

Avião cai e mata 61 em Vinhedo (SP)

Diario de Pernambuco

Voepass atualiza para 61 o número de vítimas de queda de avião e divulga nomes

O Estado de S. Paulo

Avião despenca 4 mil metros em um minuto; 61 morrem

Estado de Minas

Gigantes pela própria natureza

Zero Hora (RS)

Acidente com aeronave deixa 61 mortos no interior de São Paulo

A Tarde (BA)

Pior tragédia aérea desde 2007 deixa 61 mortos em SP

O Dia (RJ)

Queda de avião mata 61 pessoas em São Paulo

Tribuna do Norte (RN)

Veja o que se sabe e o que falta saber sobre a queda de avião em SP

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online