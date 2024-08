Nunes vira alvo em debate de São Paulo, e Eduardo Paes, no do Rio, Petrobras tem prejuízo de R$ 2,6 bilhões, Lula diz que devolverá relógio e outras notícias para começar esta sexta-feira (9).

ELEIÇÕES 2024

Nunes vira alvo de rivais, e debate tem Marçal agressivo e aliança instável entre Boulos e Datena. Encontro na Band foi marcado por ofensas, acusações criminais e Tabata isolada.

ELEIÇÕES 2024

Datafolha: Aprovação de Nunes oscila 5 pontos para baixo e fica em 26%; reprovação é de 22%. Índice dos que consideram a gestão regular alcança 47%, aponta pesquisa.

PETROBRAS

Petrobras tem prejuízo de R$ 2,6 bilhões e anuncia R$ 13,6 bilhões em dividendos. Segundo empresa, perda reflete efeitos contábeis de acordo tributário com União e desvalorização do real.

MERCADO

Haddad fala de incertezas em reunião ministerial e reforça compromisso com redução de déficit. Apresentação do Ministro da Fazenda aponta transição do BC como uma das indefinições que podem gerar impacto na economia.

GOVERNO LULA

Lula confirma a ministros que devolverá relógio, critica Bolsonaro e avisa TCU. Presidente aguarda recurso da AGU, que deve argumentar que o fundamento da corte de contas foi equivocado.

NICARÁGUA

Governo Lula reage a expulsão de embaixador e tira representante da Nicarágua no Brasil. Decisão ocorre após o regime de Daniel Ortega comunicar ao diplomata Breno da Costa que ele terá de deixar Manágua.

ELEIÇÕES NA VENEZUELA

Dados mostram vitória clara de González na Venezuela, diz Carter Center à Folha de S.Paulo. Organização afirma que Poder Eleitoral age de maneira enviesada e que chavismo impregnou as instituições do Estado.

IRÃ

Irã enforca 29 pessoas em um dia, afirma ONG de direitos humanos. Iran Human Rights, que acusa o regime de usar pena de morte para repressão política, afirma que 26 foram executados na mesma penitenciária,

OLIMPÍADAS 2024

Brasil ainda tem 8 chances reais de pódio em Paris-2024; precisa de 6 para alcançar Tóquio-2020. Projeção mostra que país tem mais quatro oportunidades de ouro, ficando abaixo dos últimos Jogos.

RIO GRANDE DO SUL

Aeroporto de Porto Alegre reabre em outubro com 70% e vendas recomeçam nesta sexta. Salgado Filho foi atingido em maio pelas cheias no Rio Grande do Sul; operação integral deve ser retomada em dezembro.

ESPORTE

Competidor morre no primeiro dia do mundial de crossfit, nos EUA. Informação foi confirmada pela organização da competição, que cancelou o restante das provas do dia.

NETFLIX

Mafalda vai ganhar série pela Netflix dirigida por vencedor do Oscar e do Emmy. Anúncio foi feito em evento da plataforma sobre as 19 produções da plataforma na Argentina, entre elas ‘O Eternauta’.

ESTADOS UNIDOS

Teoria de que a realidade é uma simulação ganha fôlego na física quântica. Em experimento controverso, pesquisadores testam essa possibilidade em laboratório.

TELEVISÃO

Silvio Santos vive momento difícil, mas recebe cuidados, afirma Tiago Abravanel. ‘Acreditamos que a fé pode transformar vidas e esperamos que ele se recupere rapidamente’, disse o ator, neto do apresentador.

