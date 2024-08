TCU abre brecha para rediscutir joias de Bolsonaro, ditadura da Nicarágua decide expulsar diplomata brasileiro e outras notícias do para começar esta quinta-feira (8).

GOVERNO LULA

TCU decide que Lula pode ficar com relógio e abre brecha para rediscutir joias de Bolsonaro. Tribunal entendeu que não há definição expressa do que seja bem público, dando margem para presidentes não devolverem artigos.

MERCADO

Governo Lula prevê cortar 11 a cada 100 benefícios em pente-fino do BPC. Cancelamento deve atingir 670 mil pessoas e gerar economia de R$ 6,6 bi em 2025, segundo projeção do Executivo.

OLIMPÍADAS 2024

Petistas e bolsonaristas politizam Olimpíadas com debates sobre Bolsa Atleta, gênero e Janja. Polarização entrou em campo nos Jogos de Paris logo na abertura, com apresentação de transgêneros e drag queens.

SÃO PAULO

Debate da Band será teste de estratégias, propostas e defesas para eleição. Evento nesta quinta-feira terá Nunes, Boulos, Datena, Marçal e Tabata em clima de estreia de campanha.

STF

Congresso ameaça retaliar governo Lula após ofensiva de PGR e STF contra emendas. Presidente da CMO diz que suspenderá prazos para votação da LDO até que se esclareça critérios para as verbas.

AMÉRICA LATINA

Nicarágua decide expulsar embaixador brasileiro após atritos entre Lula e Ortega. Diplomata não compareceu a evento em data comemorativa e irritou regime; Itamaraty alerta nicaraguenses para consequências.

ELEIÇÕES NA VENEZUELA

Boric se diz convencido de fraude na Venezuela e não reconhece reeleição de Maduro. Declaração de presidente do Chile sobre pleito, ponto de discordância entre ele e Lula, ocorre um dia depois de petista deixar Santiago.

GUERRA DA UCRÂNIA

Rússia decreta emergência após ataque da Ucrânia. Pressionadas, forças de Kiev tentam abrir nova frente em Kursk para drenar esforços de Putin.

CRIMES VIRTUAIS

Brasileiro perdeu R$ 1,5 bi com golpes do Pix em 2023. Ecommerce falso, promessas de investimento e golpe do amor são modalidades mais frequentes de fraude.

TELEVISÃO

Hoje não aceitaria, diz Regina Duarte sobre convite para integrar governo de Bolsonaro. Ex-secretária de Cultura esteve na noite de autógrafos do livro de Boni, onde foi cumprimentada por pouquíssimos colegas de profissão.

RIO

Suspeito de matar ex-namorada com milk-shake envenenado é preso no RJ. Vítima, de 23 anos, tinha medida protetiva contra o ex, que já era réu por violência doméstica.

