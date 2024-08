Saiba o que rola em destaque pelo Brasil nesta quarta-feira

PT prioriza esquerda, e PL, infiéis a Lula, checagem aponta indícios de veracidade em atas da oposição na Venezuela, salário mínimo subirá a R$ 1.509 e outras notícias para começar esta quarta-feira (7).

ELEIÇÕES 2024

PT prioriza esquerda, e PL mira ‘base infiel’ de Lula nas capitais. Partidos de Lula e Jair Bolsonaro vão se enfrentar em oito capitais, mas sem tendência de polarização.

PRESENTE

TCU retoma julgamento sobre relógio de Lula com divergência entre ministros. Há divisão na corte sobre definição se presidente pode ficar com presente recebido em 2005; ação foi proposta após joias de Bolsonaro.

SALÁRIO MÍNIMO

Governo eleva projeção do salário mínimo para R$ 1.509 em 2025. Número representa um aumento de R$ 7 em relação à estimativa anterior, feita em abril, e pode pressionar o arcabouço fiscal.

BANCO CENTRAL

BC sobe o tom e diz que não hesitará em subir a Selic para manter inflação na meta. Além das incertezas no exterior, Copom cita impactos relevantes do aumento dos gastos públicos e da sustentabilidade do arcabouço fiscal.

PCC

Prefeitura desconhece milícia atuando na cidade de SP, diz Nunes. Com quatro GCMs acusados de venda ilegal de armas e de proteção a comerciantes, prefeito diz que problemas são casos isolados.

ELEIÇÕES NOS EUA

Vice de Kamala estreia piadista e ajuda a repaginar campanha democrata. Governador do Minnesota e virtual candidata democrata à Presidência fizeram primeiro comício juntos na Filadélfia.

ELEIÇÕES NA VENEZUELA

Checagem aponta indícios de veracidade das atas eleitorais da oposição na Venezuela. Projeto independente colombiano verifica informações dos documentos físicos e dos códigos QR de amostragem.

ELEIÇÕES NA VENEZUELA

EUA priorizam negociações Brasil-Colômbia-México para buscar solução na Venezuela. Diplomacia americana diz que favorecerá iniciativa de diálogo fruto dessas tratativas e pede liberdade para presos políticos.

OLIMPÍADAS 2024

Mulheres comandam pela 1ª vez o Brasil no número de medalhas, bem à frente dos homens. Dos 13 pódios até agora nos Jogos de Paris-2024, 9 vieram com elas e 3 com eles, além de 1 por equipe mista.

AMBIENTE

Ativistas ambientais jogam tinta na mansão de Messi em Ibiza. Grupo diz ter realizado protesto para destacar responsabilidade dos ricos na crise climática.

JUSTIÇA

Motorista de Porsche que atropelou e matou motoboy em SP vira réu por homicídio. Igor Sauceda está preso preventivamente pela morte de Pedro Kaique Ventura Figueiredo, 21.

CELEBRIDADES

Silvio Santos faz tratamento com antibióticos após médicos detectarem infecção. Dono do SBT está internado no Hospital Albert Einstein desde quinta-feira (1º).

OLIMPÍADAS 2024

Treinadora de Rebeca diz que ginastas são seres superiores e que Biles está no limite por cair ‘do jeito que caiu’. Ucraniana, Iryna Ilyashenko treina a seleção desde 1999.

