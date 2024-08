Giro de notícias: saiba o que repercute pelo Brasil neste domingo

Seleção feminina derrota França nas Olimpíadas, estudo diz que Lei de Cotas estimulou migração para escolas públicas, fogo se espalha no pantanal e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (4).

Jogos de Paris

Desacreditada e sem Marta, seleção bate as donas da casa e está na semifinal das Olimpíadas. Gabi Portilho marcou, Lorena pegou mais um pênalti, e, antes azarona, equipe feminina vai em busca da medalha.

Educação

Lei de Cotas estimulou migração para escolas públicas no ensino médio, aponta estudo. Efeito nos primeiros anos da reserva de vagas em universidades, sancionada em agosto de 2012, foi mais acentuado entre não brancos e egressos de colégios menores.

Planeta em Transe

Fogo no pantanal se espalha por fazendas de Corumbá (MS) após acidente de caminhão. Número de focos de calor no bioma em 2024 é o mais alto da série histórica, iniciada em 1998.

Projeto Saúde Pública

Ministério da Saúde confirma primeira morte de feto por oropouche no Brasil. Doença foi transmitida por uma gestante de Pernambuco; governo ainda investiga outros quatro óbitos relacionados à doença.

Venezuela

‘Nunca estivemos tão fortes’, diz líder opositora María Corina em ato contra Maduro. Milhares de pessoas que contestam resultado da eleição fazem manifestação em Caracas em meio à repressão crescente do regime.

Eleições 2024

Nunes oficializa candidatura com discurso bolsonarista contra Boulos, ao lado de ex-presidente. Prefeito faz convenção com Bolsonaro, Tarcísio e Temer, reunindo militantes em evento na Assembleia.

Poder

Zema e Kalil, ex-adversários, se unem em ato de líder das pesquisas em BH. Deputado e apresentador de TV, Mauro Tramonte forma chapa com ex-secretária estadual e diz que aliança é exemplo para o Brasil.

Israel

Ataques de Israel deixam 15 mortos em escola em Gaza e outros 9 na Cisjordânia. Hamas e Jihad islâmico dizem que mortos em bombardeios perto de Tulkarem, na Cisjordânia, eram seus integrantes.

Interior de São Paulo

Queda de aeronave mata três pessoas no interior de São Paulo. Avião pegou fogo e vítimas foram carbonizadas; causas ainda serão investigadas.

Coronavírus

Laboratório na África do Sul abriga amostras de Ebola e outros vírus letais. Única de nível 4 no continente africano, unidade tem papel fundamental para pesquisas com patógenos já erradicados ou ainda circulantes.

Mercado

Funcionário mais antigo do mundo morre aos 102 anos em Santa Catarina. Catarinense Walter Orthmann trabalhou durante 86 anos na mesma empresa, feito reconhecido pelo Guinness, o livro dos recordes.

Olimpíadas 2024

Seleção brasileira de nado sincronizado publica nota de repúdio à Cazé TV. Para a Sincrobrasil, apresentador Guilherme Beltrão fez comentários desrespeitosos e inaceitáveis durante transmissão de programa.

Ilustrada

Disco novo de Apeles reflete sobre o brilho e a solidão da vida noturna. Em ‘Estasis’, seu terceiro álbum, Eduardo Praça explora a eletrônica e o rap em músicas cantadas em vários idiomas.

Artes Cênicas

Caio Blat e Herson Capri fazem pai e filho na peça ‘Memórias do Vinho’. Atores refletem sobre a falência do galã e dizem que plataformas de streaming devem aprender a fazer novela.

Televisão

‘Os Outros’ terá Leticia Colin como religiosa em conflito com vilão de Sterblitch. Série do Globoplay volta em nova temporada e se muda para um condomínio de luxo carioca para tratar dos drama de ricaços.

