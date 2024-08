Veja os fatos que repercutem pelo Brasil nesta sexta-feira

ELEIÇÕES NA VENEZUELA

EUA reconhecem vitória da oposição na Venezuela. Em nota, secretário de Estado americano parabeniza Edmundo González e afirma que é hora de discutir uma transição.

EDUCAÇÃO

Lula sanciona novo ensino médio, mas veta mudança no Enem. Proposta permitia que aluno escolhesse uma das áreas do conhecimento para fazer a prova.

GOVERNO LULA

Acordo para ampliar poder da União na Eletrobras pode custar R$ 12 bilhões. Valor não inclui gastos para concluir Angra 3; equipe econômica teme prejuízos, enquanto defensores da negociação miram vagas em conselhos.

MERCADO

Dólar fecha em R$ 5,73, maior valor desde 2021, com tensões no Oriente Médio e decisão do Copom. Mortes de líderes do Hamas e a manutenção de juros no Brasil e nos EUA influenciaram em disparada da moeda.

FORÇAS ARMADAS

Marinha força uso de escadas e limita ar-condicionado em escola após corte de verba. Restrições foram estabelecidas para atender metas de redução de despesas após cortes do governo federal.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Conteúdo com vídeoIsrael anuncia morte de líder militar do Hamas; Irã e Hezbollah fazem ameaças. Perda vem um dia depois de chefe do grupo terrorista ser morto no Irã, elevando pressão em Gaza.

RÚSSIA

Repórter do Wall Street Journal é libertado em troca de prisioneiros com a Rússia. Evan Gerchkovitch ficou detido por 16 meses sob acusação de espionagem; ele nega.

OLIMPÍADAS 2024

Rebeca decreta sua aposentadoria do individual geral. Com alívio no rosto, atleta diz que seu corpo não suporta mais a prova com os quatro aparelhos da ginástica.

OLIMPÍADAS 2024

Caso da lutadora argelina vira guerra entre COI e associação e é apropriado pela polarização política. Políticos e personalidades usam redes sociais para atacar presença de atleta nas Olimpíadas; boxeadora havia sido barrada por entidade, mas comitê a liberou e defende decisão.

ELEIÇÕES 2024

Kim Kataguiri sai da disputa pela prefeitura, diz ter sido sabotado e declara apoio a Nunes. ‘Não desisti, mas fui desistido’, afirmou o deputado; chapa do prefeito infla com União Brasil.

CORINTHIANS

Torcedores do Corinthians usam tragédia no RS para provocar gremistas. Clube paulista repudiou deboche e manifestou apoio à população gaúcha e aos torcedores do Grêmio.

CELEBRIDADES

Silvio Santos volta a ser internado em São Paulo para fazer exames após H1N1. Apresentador está no hospital Albert Einstein desde a tarde desta quinta-feira (1); SBT diz que ele está bem.

SÃO PAULO

Porsche lamenta mais uma morte em acidente e pede responsabilidade ao volante. Fabricante se solidariza com parentes e amigos do motoboy Pedro Figueiredo, atropelado e morto na segunda (29).

