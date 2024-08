Presidente do PL declara ´guerra´ ao ex-ministro Kassab

O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, tem destacado em conversas com aliados que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, é seu novo inimigo político.

Conforme o jornal O Globo, dois fatores principais pesaram nessa decisão: a influência de Jair Bolsonaro, para quem Kassab é um grande desafeto, e as eleições municipais deste ano.

Valdemar acusa Kassab – ainda conforme o jornal – de tomar decisões que visam derrotar o PL e tem demonstrado mais irritação com ele do que com Bolsonaro.

*notícias da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui:

Aparte: O ´oráculo´ operando em Campina Grande (paraibaonline.com.br)

*nos acompanhe no Instagram: @paraiba_online