Manchetes dos principais jornais nacionais nesta quinta-feira

A União (PB)

INÉDITO NA PARAÍBA

Cirurgia cardíaca pediátrica é feita por teletransmissão com o InCor

O Globo (RJ)

O MUNDO DE CRISES EM EBULIÇÃO

Morte de líder político do Hamas agrava tensão no Oriente Médio

O Dia (RJ)

BIA FERREIRA

Incontestável

Folha de S.Paulo

Morte de líder do Hamas amplia crise no Oriente Médio

O Estado de S. Paulo

VENEZUELA

Entidade dos EUA vê fraude em eleição e Lula fica isolado

Valor Econômico (SP)

POLÍTICA MONETÁRIA

Copom mantém a Selic em 10,5% ao ano; Fed indica que corte de juro está próximo

Correio Braziliense

Israel e Irã em alerta máximo de guerra

Estado de Minas

BIA FERREIRA

“Eu gosto de fazer história”

Zero Hora (RS)

AMÉRICA LATINA

Venezuela violou princípios eleitorais, afirma organização independente

Diário de Pernambuco

Gás Natural mais barato em Pernambuco a partir de hoje

Jornal do Commercio (PE)

Lula mais isolado em relação a fraude na Venezuela

A Tarde (BA)

Código orienta hotelaria no combate à exploração sexual infantojuvenil

Diário do Nordeste (CE)

Ceará é o estado do Nordeste com mais recursos do Novo PAC

