Giro Brasil: notícias que repercutem pelo país nesta 5a feira

GOVERNO LULA

Apoio a Maduro gera desconforto dentro do governo Lula e municia oposição. Tema causa divisões no PT; PSOL evita seguir petistas, e PSB critica venezuelano.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Líder do Irã, aiatolá Khamenei ordena ataque contra Israel, diz jornal. Escala da ação, que será resposta à morte de líder do Hamas, pode determinar se haverá guerra generalizada na região.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Horas antes de ser assassinado, líder do Hamas sentou-se perto de Alckmin durante cerimônia no Irã. Vice-presidente viajou para representar Lula na posse do novo presidente do país, onde também estava Ismail Haniyeh.

GUANTÁNAMO SEM FIM

Acusados pelo 11 de Setembro fazem acordo, e processo que se arrasta há anos pode chegar ao fim. Termos negociados não foram divulgados pelo Pentágono; conversas avançaram durante governo Joe Biden.

ECONOMIA

BC adota tom mais duro e mantém Selic em 10,5% ao ano pela 2ª reunião seguida. Copom eleva projeções para inflação para 2024 e 2025 e fala em ‘maior vigilância’ após decisão unânime.

ELETROBRAS

Governo pode bancar sozinho até R$ 26 bi em Angra 3 por vagas em conselho da Eletrobras. Gasto com conclusão da usina recairia só sobre União; acordo envolve também permuta de ações e não é unanimidade no Executivo.

ABIN

Ramagem criou dossiê sobre caso Flávio 1 mês antes de Bolsonaro indicá-lo à PF. Documento foi montado em março de 2020, quando Ramagem chefiava Abin; OUTRO LADO: deputado não se manifesta.

MERCADO DE TRABALHO

Desemprego recua a 6,9% e volta ao menor nível da série para o 2º trimestre. Taxa divulgada pelo IBGE retorna ao patamar de 2014, e número de pessoas com trabalho renova recorde (101,8 milhões).

BOULOS

Boulos recicla ação da Haddad para cracolândia e quer GCM chegando ‘antes do crime’. Campanha do PSOL oficializa propostas e quer escolas como epicentro de rondas em bairros.

OLIMPÍADAS 2024

Bia Ferreira assegura ao menos o bronze em novo dia sem ida ao pódio do Brasil. Pugilista que foi prata em Tóquio-2020 avança às semifinais no melhor momento do país em Paris-2024 nesta quarta-feira (31).

MERCADO

MEI tem até 1º de agosto para se cadastrar no DET; entenda como funciona nova plataforma. Empregador pode pagar de R$ 208,09 a R$ 2.080,91 caso descumpra regras.

MENTE

Metade dos casos de demência no mundo são associados a 14 fatores. Levantamento publicado na revista The Lancet acrescenta dois novos fatores: perda de visão e colesterol alto.

MENTE

Definir ciclo do sono pelo ChatGPT ganha adeptos, mas médicos questionam eficácia. Especialistas alertam para problemas que podem surgir com o despertar forçado ao fim de etapa de sono.

