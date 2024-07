Saiba os fatos que repercutem pelo Brasil neste começo de semana

JUROS

Copom deve manter Selic em 10,5%, mas endurecer tom, dizem economistas. Piora do câmbio e incertezas fiscais podem gerar sinalizações de alta no juro em decisões futuras.

GOVERNO LULA

Lula usa TV para atacar herança de Bolsonaro e diz que manterá responsabilidade fiscal. Presidente cita transição energética, juros e políticas sociais em quarto pronunciamento em rede nacional.

JUSTIÇA

TSE tem transição fria entre Moraes e Cármen, e primeiros atos indicam mudança de perfil no tribunal. Nova presidente altera postura sobre combate à desinformação e aceita alargar prazos para big techs.

MERCADO

Fila de precatório de São Paulo chega a 13 anos e custa R$ 4 bi de juros por ano. Governo Tarcísio lança em agosto novo acordo de pagamento, com deságio de 40%; estado tem até 2029 para quitar dívida e evitar sanções federais.

ELEIÇÕES NOS EUA

Kamala Harris arrecada R$ 1,1 bilhão em uma semana após desistência de Biden. Vice-presidente deve ter nome oficializado como candidata do Partido Democrata na disputa pela Casa Branca.

OLIMPÍADAS 2024

Em menos de meia hora, Brasil fatura três medalhas nos Jogos de Paris. Frustração do sábado (27) desaparece com pódios no judô (prata e bronze) e no skate (bronze).

VIOLÊNCIA

Passageiro é baleado em assalto no metrô de São Paulo. Ladrões roubaram o celular no acesso da estação São Joaquim e um deles atirou quando a vítima se recusou a entregar mochila.

LOJAS AMERICANAS

Americanas conclui parte do pagamento a credores. Varejista comunicou que quem aderiu à Opção de Reestruturação II já recebeu ações, bônus de subscrição e debêntures da empresa.

OLIMPÍADAS 2024

‘Vou provar que não tive má conduta’, afirma brasileira expulsa do time olímpico. Nadadora Ana Carolina Vieira fala em acionar advogados e diz que tinha feito ao COB denúncia de assédio na seleção.

VIOLÊNCIA

Novas regras de câmeras corporais da PM prejudicariam provas em inquéritos da Operação Escudo. Casos denunciados por promotores usaram gravações ininterruptas; num deles, acionamento de central ocorreu após a morte de suspeito.

CULTURA

Sinéad O’Connor morreu após doença pulmonar e asma, revela documento. Anteriormente, autoridades britânicas haviam divulgado que artista teria morrido de causas naturais aos 56 anos de idade.

LIVROS

James Baldwin, 100, foi precursor ao aliar as pautas queer e raciais na literatura, Escritor marcou época com ‘O Quarto de Giovanni’ e retratou o encontro de diferentes lutas em livros como ‘Terra Estranha’.

