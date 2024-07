Veja o que repercutiu pelo Brasil neste sábado; leitura rápida

OLIMPÍADAS 2024

Com tropeços, viradas e susto, Brasil passa em branco no primeiro dia dos Jogos. País amarga quedas na esgrima, na ginástica, no judô e tênis de mesa; vôlei masculino perde na estreia, algo que não acontecia desde 1996.

ELEIÇÕES 2024

Datena mantém candidatura e anuncia vice em convenção marcada por confusão. Ex-senador José Aníbal integrará a chapa; ala pró-Nunes do PSDB foi barrada e invadiu Alesp.

PREVIDÊNCIA

Quase 20% dos militares inativos têm mais tempo de inatividade do que de contribuição. Exército possui maior incidência de contribuição por período menor; número é reflexo de privilégios da categoria, diz especialista.

OLIMPÍADAS 2024

Igreja católica francesa critica paródia da ‘Última Ceia’ na cerimônia de abertura dos Jogos. Políticos de extrema-direita consideraram a representação desrespeitosa.

ELEIÇÕES NOS EUA

Kamala bagunça estratégia de campanha de Trump ao entrar no jogo eleitoral dos EUA. Empresário que se preparou para enfrentar homem branco idoso agora lida com mulher negra 20 anos mais nova que ele.

ILUSTRADA

Nerds entram em conflito com fundamentalistas pró-Trump na Comic Con. Quatro homens passaram a manhã segurando placas com frases religiosas e fazendo campanha para republicano.

AMÉRICA LATINA

A horas da eleição, Maduro convoca embaixadores em ato no qual critica Bolsonaro. Ditador da Venezuela afirma que o ex-presidente brasileiro e o argentino Javier Milei fazem parte de uma direita fascista e volta a falar em banhos de sangue no país.

GOVERNO TARCÍSIO

Família de morto na Operação Escudo é alvo de abordagens e intimidação, mostram vídeos. PMs já entraram em casa sem mandado e borraram gravação de câmera de segurança; OUTRO LADO: casos são investigados e instituição não compactua com desvios de conduta.

