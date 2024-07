Presidentes de partidos estão em rota de colisão

De acordo com o jornal O Globo, Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, e Gilberto Kassab (foto), dirigente nacional do PSD, estão em guerra em várias frentes.

O embate envolve a composição das chapas para as eleições municipais, a sucessão no comando da Câmara Federal e o pleito de 2026.

*notícia repercutida na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa deste final de semana, acesse aqui.

