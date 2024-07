Saiba o que repercute pelo Brasil neste sábado; leitura rápida

Ex-presidentes dizem ter sido barrados de ir à Venezuela, contas públicas têm déficit de R$ 38,8 bi em junho, abertura das Olimpíadas sofre com a chuva e outras notícias deste sábado (27).

ELEIÇÕES NA VENEZUELA

Ex-presidentes se dizem impedidos de ir à Venezuela por regime de Maduro. Após vaivém, Caracas fecha fronteiras terrestres, como em 2018; imigrantes residentes na Colômbia relatam terem documentos retidos ao cruzarem para lado venezuelano.

ELEIÇÕES NOS EUA

Trump diz a Netanyahu que eventual derrota republicana levaria à 3ª Guerra Mundial. Ex-presidente ainda aproveitou encontro em Mar-a-Lago para criticar fala de Kamala sobre guerra Israel-Hamas.

LAVA JATO

Governo Lula frustra empreiteiras em reta final de acordo da Lava Jato. Com prazo estendido, empresas esperam debater demandas da 1ª fase da negociação e avançar em temas como duplicidades de pagamentos.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Contas públicas têm déficit de R$ 38,8 bi em junho e fecham pior 1º semestre desde 2020. Gastos com Previdência e BPC crescem R$ 48 bi nos primeiros seis meses do ano e pressionam finanças.

PROJETO SAÚDE PÚBLICA

Febre oropouche já atinge 16 estados no Brasil. Doença registra um aumento de casos em relação ao ano passado.

TODAS

Justiça de MG suspende lei que criava ‘censo do aborto’ em Belo Horizonte. Legislação foi criticada por especialistas, que apontaram constrangimento a mulheres que interrompem gravidez.

OLIMPÍADAS 2024

Abertura dos Jogos supera ameaças terroristas e sabotagem, mas sofre com a chuva. Inédita cerimônia de abertura fora de estádio castiga público com muita água e lama em torno do Sena.

OLIMPÍADAS 2024

Ministério do Esporte faz post racista sobre delegação brasileira nas Olimpíadas. Pasta compartilhou imagem com chimpanzé dirigindo barco, em alusão ao desfile no Sena; mensagem foi apagado em seguida.

