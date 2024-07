Manchetes dos principais jornais nacionais deste sábado

A União (PB)

NOVO PAC

Paraíba receberá R$ 476 milhões para novas obras em 22 cidades

Jornal do Commercio (PE)

J. Borges: o adeus a um gênio da cultura popular

Correio Braziliense

Paris reescreve os jogos

Folha de Pernambuco

Maratona de emoções!

O Globo

Déficit no primeiro semestre, de R$ 68 bi, é o pior desde 2020

Diário do Nordeste (CE)

Capital: candidato a prefeito pode gastar até R$ 25 mi

Folha de S. Paulo

Ambiciosa, abertura dos Jogos aposta na diversidade

Diario de Pernambuco

A chegada do fabuloso e eterno J. Borges no céu

O Estado de S. Paulo

Olimpíada tem abertura inovadora e sabotagem no sistema de transporte

Estado de Minas

Revolução Francesa

Zero Hora (RS)

RS precisa reconstruir 14 pontes

A Tarde (BA)

Acidentes de trabalho fazem um óbito a cada quatro dias na Bahia

O Dia (RJ)

Paris abre a grande festa do esporte

Tribuna do Norte (RN)

Natal tem gasolina maia cara entre capitais do Nordeste; 4ª do País

