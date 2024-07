Cantora passa mal no Rio de Janeiro e é internada

A cantora Nana Caymmi foi internada neste sábado, no Rio de Janeiro, devido a uma arritmia cardíaca.

A artista de 84 anos passa bem, mas, devido à idade, foi internada para receber melhores cuidados no hospital, conta o produtor musical e amigo da família Guto Burgos.

Recentemente, Nana Caymmi dividiu com o cantor e violonista Renato Braz, a convite dele, a faixa “A Lua e Eu”, do disco “Canário do Reino”, disco em homenagem a Tim Maia, previsto para ser lançado em julho. A canção conta com citação de “Azul da Cor da Mar”.

Antes, a cantora gravou “Nana, Tom, Vinicius”, de 2020.

*EDUARDO MOURA/Folhapress

