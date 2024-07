Leitura rápida: saiba as notícias que repercutem hoje no Brasil

TECNOLOGIA

Ataque hacker em plataforma do governo afeta sistemas de nove ministérios e dois órgãos. Servidores receberam orientação para trocar senhas; número de incidentes desse tipo enfrentados pela administração federal dobrou em 2024.

ESTADOS UNIDOS

Defesa da democracia é mais importante do que qualquer cargo, diz Biden. Presidente fez pronunciamento à nação do Salão Oval nesta quarta.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

TSE desiste de acompanhar eleições na Venezuela após falas de Maduro sobre Brasil. Ditador afirmou, sem provas, que sistema eleitoral brasileiro não é auditável.

MERCADO

Fazenda já prevê falta de acordo com desoneração e estuda efeito nas receitas. Incerteza sobre futuro de medida atrapalha formulação do Orçamento de 2025.

AEROPORTOS

Voa Brasil começa com 3 milhões de passagens para aposentados, abaixo da meta inicial. Ministro de Portos e Aeroportos diz que lançamento é “primeiro passo”; programa não tem subsídio do governo federal.

ELEIÇÕES 2024

Bolsonaro se alia ao PSDB em Mato Grosso do Sul e coloca ex-ministros em rota de colisão. Disputa por Prefeitura de Campo Grande divide Tereza Cristina, Ciro Nogueira e Rogério Marinho.

G20

Fome atinge 8,4 milhões no Brasil, mostra estudo da ONU. FAO divulga principal mapa da desnutrição; cenário no mundo é de falta de progresso.

SÃO PAULO

Após privatização, tarifa residencial da Sabesp cai R$ 0,76 e terá revisão em 2026; entenda. Redução, que não considera impostos, começou a valer na última terça (23) e varia conforme faixa de consumo do usuário.

VERÃO NA EUROPA

Mundo bate recorde de dia mais quente pela segunda vez seguida. Última segunda-feira (22) ultrapassou marca do domingo (21) em 0,06°C.

OLIMPÍADAS 2024

‘Não é Fashion Week em Paris’, diz presidente do COB sobre uniforme da abertura. Paulo Wanderley rebate críticas ao traje do Brasil, em parceria com Riachuelo e Havaianas, que surgiram na internet.

MINAS GERAIS

Médica foge com bebê de hospital de MG e é presa em GO. Suspeita, que é neurologista, fingiu ser pediatra para pegar a recém-nascida; ela foi presa em flagrante em Itumbiara.

CORPO

Mesma formulação de Wegovy e Ozempic chega às prateleiras com diferença de R$ 165. Medicamento para obesidade é vendido por preço superior, apesar de quantidade de princípio ativo ser a mesma.

SAÚDE

80% dos adolescentes têm hábitos que favorecem doenças crônicas, diz estudo. Moradores do Sudeste e com uma autoavaliação ruim da própria saúde são mais propensos a desenvolver piores hábitos.

COTIDIANO

Apreensões de cigarros eletrônicos avançam no Brasil e já superam 2023 inteiro. Dados são da Polícia Rodoviária Federal; comercialização dos itens foi proibida no país por decisão da Anvisa.

*Folhapress

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online