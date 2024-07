Saiba o que repercute pelo Brasil nesta quarta-feira

ARGENTINA

Desemprego e pobreza já preocupam mais que inflação na Argentina. Alta de preços em junho foi de 4,6%, um pouco acima do mês anterior, enquanto mercado de trabalho perdeu vagas.

ESTADOS UNIDOS

Kamala aparece numericamente à frente de Trump em 1ª pesquisa pós-saída de Biden. Democrata empata tecnicamente com o republicano, mas o supera quando Robert Kennedy Jr. é incluído como opção.

ELEIÇÕES NA VENEZUELA

‘Quem se assustou que tome um chá de camomila’, diz Maduro após fala de Lula. Presidente brasileiro havia dito que estava assustado com declarações de ditador sobre ‘banho de sangue’ em caso de derrota.

TECNOLOGIA

Meta deixa Brasil de fora de lançamento de IA, após restrições da autoridade de dados. Inteligência artificial em Instagram, Facebook e WhatsApp estará disponível em outros países da América Latina; chegada à Europa também foi adiada.

G20

Governo Lula lança no G20 projeto contra fome e articula primeiras doações. Espanha e Noruega já sinalizaram com recursos, e Brasil promete bancar metade da estrutura.

INSS

Greve no INSS cresce, ameaça revisão de gastos e governo vai à Justiça contra paralisação. Órgão também vai descontar do salário dos grevistas os dias parados; categoria reivindica melhorias salariais,

POLÍTICA

Distorção nas emendas põe pequenas cidades no topo do ranking de verba por habitante. Deputados e senadores destinam milhões para municípios com menos de 5.000 habitantes.

SABESP

Privatização da Sabesp é concluída; Governo de SP levanta R$ 14,7 bi. Tarifa reduzida passa a valer: valor fica 10% mais barato para tarifas social e vulnerável, 1% mais baixo para a residencial e 0,5% para demais categorias.

OLIMPÍADAS 2024

Uniforme brasileiro das Olimpíadas 2024 recebe críticas nas redes sociais. Comentários sugerem que o traje escolhido para a cerimônia de abertura seria muito simples, comum e até conservador.

TELEVISÃO

Fora do ar desde 2022, Márcio Garcia não renova com a Globo e deixa emissora após 15 anos. Contrato termina no fim de julho; ator e apresentador fica livre para negociar com outro canal.

CÂNCER

Anvisa diz que ‘pílula do câncer’ não está autorizada para tratamento da doença. Substância fosfoetanolamina ganhou destaque em 2015, mas sua eficácia nunca foi comprovada.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Criminosos usam inteligência artificial para aplicar cinco novos golpes; veja como se proteger. Estelionatários aproveitam da tecnologia para trabalhar em velocidade inédita, criam sites falsos, clonam pessoas e geram spam em massa.

*Folhapress

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online