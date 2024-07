ELEIÇÕES EUA

Kamala consolida favoritismo, e debate se volta para escolha de seu vice. Em primeira aparição pública, democrata defende legado de Biden, que desistiu da corrida eleitoral após pressão.

ARGENTINA

Lua de mel entre Milei e mercado acaba após dúvidas sobre plano econômico. Medidas tomadas pelo governo para frear desvalorização do peso são questionadas por investidores.

ELEIÇÕES NA VENEZUELA

Lula diz que enviará Celso Amorim como observador de eleição na Venezuela. Presidente afirmou ainda que ficou assustado com fala de Maduro sobre ‘banho de sangue’ caso o ditador perca o pleito.

MERCADO

Déficit em saneamento demanda investimentos de R$ 554 bi, diz ministro. Ministros do Desenvolvimento do G20 se reúnem no Rio de Janeiro nesta semana.

GOVERNO LULA

Gastos com Previdência e BPC sobem R$ 11,3 bi e forçam bloqueio no Orçamento de 2024. Com contingenciamento, governo projeta déficit de R$ 28,8 bilhões, no limite da regra do arcabouço, com piora na previsão de receitas e aumento de gastos.

ELEIÇÕES 2024

Bolsonaro acena para governadores, e PL retira candidaturas nas capitais. Ex-presidente vai dividir palanque nas capitais com 6 dos 13 governadores que o apoiaram em 2022.

TODAS

Com CEOs mulheres, Banco do Brasil e Petrobras têm poucas líderes. Estatais, assim como Embraer e Cemig, estão entre as empresas do Ibovespa com o menor índice de contratação de mulheres na liderança.

ELEIÇÕES 2024

Datena lista condições para candidatura e diz: ‘Se Biden pode desistir, por que eu não posso?’. Apresentador afirma à Folha de S.Paulo que precisa de respaldo do PSDB para concorrer e que Tabata correu risco ao convencê-lo a se filiar ao partido, o 11º de sua vida.

OLIMPÍADAS 2024

‘Somos muito amigas’, diz Brigitte Macron sobre Janja, que representará Lula nos Jogos de Paris. Primeira-dama da França diz à Folha de S.Paulo que ‘Janja pode fazer tudo’.

BANCO CENTRAL

Pix terá limite de R$ 200 em celular novo; regra de segurança vale a partir de novembro. Autarquia diz que medida reduzirá fraudes, pois exigirá cadastro do novo dispositivo; Pix Automático fica para 2025.

TELEVISÃO

Manuela D’Ávila vence processo contra Record e Igreja Universal por divulgação de fake news. Durante as eleições de 2022, programa religioso exibido pela emissora disse que ex-deputada defendia ‘legalização do incesto’; decisão cabe recurso.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Tesla terá robôs humanoides para uso interno no próximo ano, diz Musk. Empresário disse que montadora deve iniciar produção para outras empresas somente em 2026.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Desmatamento da Amazônia é mais impactado por consumo do Brasil que por exportações. Estudo da USP mostra que expansão da pecuária, pressionada por demanda interna, foi o fator que mais contribuiu para derrubada da floresta.

*Folhapress

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online