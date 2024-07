Saiba o que rolou de novidades pelo Brasil;leitura rápida

DATAFOLHA

Mulheres negras são maioria nas igrejas evangélicas de São Paulo. Maior parte do segmento frequenta templos de pequeno porte, aponta Datafolha.

POLÍTICA

Bolsonaro e suposto informante na Receita tiveram 6 encontros no Alvorada e no Planalto. Ex-presidente citou na reunião para blindar Flávio a existência de canal extraoficial com um coronel do Exército.

MERCADO

Esgoto não tratado no Amapá é desafio de nova sócia da Sabesp. Estreia da Equatorial no setor de saneamento tem realidade oposta à do novo investimento em companhia paulista.

MERCADO

Equipe econômica defende antecipar indicação ao BC para reduzir custo de transição. Mandato de Roberto Campos Neto, atual chefe da instituição e alvo de críticas do presidente Lula, termina em 31 de dezembro.

AMBIENTE

ANM autoriza 870 garimpos em unidades de conservação ambiental. Principais donos das lavras já foram alvo da PF; ICMBio diz que denuncia os casos aos órgãos de investigação.

ELEIÇÕES 2024

Convenção oficializa chapa Boulos e Marta, e Lula diz que vitória é certa em SP. Em caso de eleição do aliado, diz o presidente, ‘será possível dizer que os fascistas nunca mais voltarão a governar o país’.

MUNDO

Trump retoma ataques a Biden e a eleição depois de pregar união. Em primeiro comício após atentado, ex-presidente voltou a adotar retórica agressiva contra democratas.

EQUILÍBRIO

Casais de diferentes gerações fazem acordos para driblar ciúmes em relações abertas. Envolvidos prezam por transparência, restrição de intimidade e respeito ao espaço em comum.

ILUSTRADA

Entenda a crise dos shows no rastro dos cancelamentos de Ivete Sangalo e Ludmilla. Recessão é puxada por fatores como a alta dos cachês dos artistas e as apresentações grátis pagas por prefeituras.

SAÚDE

Atores interpretam médicos para vender produtos que prometem resultados milagrosos, diz Cremesp. Há receitas para alívio de sintomas da menopausa e até pó que cura cegueira, denuncia conselho; Ministério Público investiga.

EQUILÍBRIO

Cortar relações com a família é uma boa forma de terapia? Entenda. Debate acalorado explica se profissionais devem ou não sugerir essa prática.

OLIMPÍADAS 2024

Mulheres superam homens no tiro olímpico, e Brasil conquista vaga inédita em Paris. Dados históricos indicam que mulheres se sobressaem em esporte do qual foram excluídas; Georgia Furquim é 1ª brasileira a ter vaga direta no skeet.

OLIMPÍADAS 2024

Após frustração, Gabriel Medina surfa no ‘paraíso’ em busca de ouro olímpico. Brasileiro, que reclamou dos juízes em Tóquio, briga por medalha em sua onda perfeita, no Taiti.

ILUSTRADA

Conheça os uniformes das Olimpíadas, com Brasil de Riachuelo e Itália de Armani. Modelitos de França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e Mongólia nos jogos chamam a atenção desde que foram revelados.

