O primeiro discurso de Trump após atentado, terremoto no Chile balança prédios em São Paulo, apagão cibernético global paralisa sistemas, Haddad anuncia congelamento de despesas e outras notícias para começar esta sexta-feira (19).

ELEIÇÕES EUA

Trump prega unidade e diz ter Deus consigo em convenção pós atentado. Republicano faz longa descrição de ataque do qual foi vítima e se apresenta como salvador da democracia.

APAGÃO CIBERNÉTICO

Apagão cibernético global paralisa voos, afeta finanças e telecomunicações. Falha em sistema da Microsoft gerou apagão; no Brasil, bancos têm instabilidade.

GOVERNO LULA

Governo vai congelar R$ 15 bi em despesas para cumprir arcabouço em 2024, anuncia Haddad. Revisão tem objetivo de evitar que déficit fique fora do previsto; Tebet diz que encontro desta quinta foi tranquilo, porque Lula ‘foi convencido lá atrás’.

ELEIÇÕES

Relação com Lula pesa em escolha por vice de Paes em busca da reeleição no Rio. Prefeito quer vice do PSD, e deputado federal Pedro Paulo é o preferido; PT busca contrapartidas.

GOVERNO LULA

Record demite repórter que vazou entrevista de Lula para o mercado antes de ir ao ar. Renata Varandas estava na emissora de Edir Macedo desde 2007 e assinou sua demissão nesta quinta-feira (18).

LAVA JATO

Justiça decreta prisão de ex-diretor da Petrobras Renato Duque para cumprir pena de 39 anos. Decisão se refere a condenações definitivas na Lava Jato pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro; defesa questiona medida.

COTIDIANO

Mortes violentas continuam em queda no Brasil, mas sobem em seis estados. Anuário Brasileiro de Segurança pública aponta alta de registros de racismo e estupro e queda de roubos.

POLÍTICA

Chefe da Receita foi à casa de Flávio relatar investigação pedida por família Bolsonaro. Reunião em 2020 ocorreu após então presidente dizer que era preciso acionar Tostes Neto; OUTRO LADO: Flávio e advogada dizem que agiram dentro da lei, e Tostes não se manifesta.

COTIDIANO

Menina que teve aborto negado tem risco de aborto clandestino e suicídio, diz funcionário. Jovem está afastada há mais de um ano da escola e ainda deseja interromper a gestação.

COTIDIANO

Terremoto no Chile faz prédios em São Paulo balançarem. Tremor de magnitude 7,3 atingiu Antofagasta; não há relatos de danos ou feridos na capital paulista.

TELEVISÃO

Globo compra formato de game show para Eliana apresentar na Black Friday. Apresentadora vai comandar novo Vem Que Tem, especial para período de vendas no mercado varejista.

CINEMA E SÉRIES

Série sobre Ayrton Senna chega à Netflix em novembro. Produção aborda vida e carreira de piloto de F1, com Gabriel Leone como protagonista.

AIDS

Surge sétimo caso de provável cura do HIV após transplante de medula óssea. Alemão de 60 anos, que não tem mais vestígios do vírus no corpo, é chamado de ‘novo paciente de Berlim’.

