Manchetes dos principais jornais nacionais nesta quinta-feira

A União (PB)

INESPERADO

Imposto retroativo surpreende consumidores de energia solar

O Globo (RJ)

RENEGOCIAÇÃO CUSTOSA

Estados querem aliar regime especial a desconto nos juros da dívida com União

O Dia (RJ)

DOR SEM FIM

“A vida da minha filha acabou. Eles vão pagar”

Folha de S.Paulo

Petróleo ganha impulso sob Lula, mesmo sem planos

O Estado de S. Paulo

NÓ TRIBUTÁRIO

Câmara cede a lobby e beneficia Zona Franca em reforma tributária

Valor Econômico (SP)

Setor varejista negocia R$ 56 bi em dívidas

Correio Braziliense

Mortes na estrada, famílias devastadas

Estado de Minas

Cerco à poluição sonora

Zero Hora (RS)

SEM VOOS

Impacto do aeroporto fechado no comércio exterior é de R$ 580 milhões, projeta Fiergs

Diário de Pernambuco

Trecho do Arco Metropolitano deve ser entregue até 2026

Jornal do Commercio (PE)

Fuga em massa é rotina nas unidades da Funase em Pernambuco

A Tarde (BA)

Bahia tem redução de 13% em mortes violentas

Diário do Nordeste (CE)

Alta produção de energia não diminui conta de luz

