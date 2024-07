ENERGIA LIMPA

Governo Lula fortalece petróleo, mas não tem plano concreto para uso dos recursos. Presidente e ministros defendem fósseis como financiadores da energia limpa, mas ambientalistas veem argumento com ceticismo.

GOVERNO LULA

Se o cara é corintiano, tudo bem, diz Lula sobre violência contra mulheres após jogos. Fala do presidente era em tom de crítica à violência; governo diz em nota que Lula não endossa violência contra as mulheres.

POLÍTICA

Polícia conclui inquérito sobre filho de Lula sem indiciá-lo após suspeita de violência doméstica. Investigadores entenderam que não há provas contundentes para atribuir crime em caso de violência doméstica.

ESTADOS UNIDOS

Biden está com Covid, diz Casa Branca; presidente dos EUA tem sintomas leves. Democrata havia dito que reavaliaria candidatura se recebesse um diagnóstico de ‘alguma doença grave’.

POLÍTICA

Ramagem presta depoimento na PF por quase sete horas sobre caso ‘Abin paralela’. Corporação investiga monitoramentos ilegais sob Bolsonaro na época em que deputado era diretor-geral da agência.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Governo Lula quer frear a compra de imóveis usados pelo Minha Casa, Minha Vida. Objetivo da medida é preservar orçamento do FGTS para imóveis novos em meio ao aumento crescente da demanda por financiamento e à sangria da poupança.

CONGRESSO NACIONAL

Pauta anti-MST chega ao Senado e mobiliza bancada ruralista. Pacote de propostas pode avançar com impulso eleitoral, mas tem resistência de ala minoritária.

SÃO PAULO

SP define licitação do parque do Campo de Marte com expectativa de criar Ibirapuera na zona norte. Propostas do setor privado serão conhecidas em 16 de agosto, segundo a gestão Ricardo Nunes.

SABESP

PT vai ao STF contra privatização da Sabesp e acusa governo de SP de favorecer competidor. Gestão Tarcísio diz que processo foi transparente e teve amplo debate com a sociedade.

TELEVISÃO

Silvio Santos é internado com H1N1 em São Paulo e passa por exames. Apresentador, afastado das telas do SBT há cerca de dois anos, não tem previsão de alta do Hospital Albert Einstein.

ELEIÇÕES 2024

Duda Salabert apaga publicação em que dizia ser contra abandonar cargo para disputar eleição. Pré-candidata à Prefeitura de BH diz que excluiu conteúdo quando foi eleita deputada federal porque ‘não fazia sentido’.

ELEIÇÕES EUA

Loja de brinquedos de SP lança ‘orelha do Trump’ para colecionadores. Empresa já tinha feito anteriormente ‘Faria Limer’, ‘Fantasma do Comunismo’ e ‘Patriota do Caminhão’.

JUSTIÇA

Aposentada que fez ataques racistas a Eddy Junior é condenada a deixar condomínio em SP. Mulher e filho terão de se mudar de apartamento na Barra Funda em até 90 dias; OUTRO LADO: defesa diz que vai recorrer.

MERCADO

Associação aponta falhas em estudo sobre teor alcoólico de pães de forma; Proteste rebate. Abimapi, que representa setor de massas industrializadas, diz que conclusão sobre efeito em bafômetro foi feita ‘com regra de três’.

