Governo federal prevê economia de R$ 6 bilhões com BPC

O governo federal estima uma economia de cerca de R$ 6 bilhões no ano que vem com a revisão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

Conforme o jornal Folha de São Paulo, além do BPC, estão na mira benefícios como aposentadorias por invalidez, sem revisão há mais de dois anos, e auxílios-doença sem reavaliação há mais de 12 meses.

Junto com medidas já implementadas neste ano, a economia nessa frente deve ser de pouco mais de R$ 8 bilhões.

A continuidade da revisão dos benefícios unipessoais do Bolsa Família, por sua vez, deve render mais R$ 1,3 bilhão de economia.

*com informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

