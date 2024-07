Leitura rápida: veja o que repercute pelo Brasil

Emendas de relator somaram R$ 1,9 bi em 2024, Fachin estende prazo para volta da desoneração, governo adia acordo com empresa dos irmãos Batista, MPF processa Meta por uso de dados em anúncios e outras notícias para começar esta quarta-feira (17).

EMENDAS PARLAMENTARES

Emenda vetada pelo STF sobrevive e chega a 30% dos municípios em ano eleitoral. Governo Lula pagou neste ano cerca de R$ 1,9 bi em emendas pendentes de anos anteriores.

INCERTEZA FISCAL

Conteúdo de entrevista de Lula é antecipado ao mercado antes de divulgação pela Record. Emissora diz que vai tomar medida sobre jornalista, que também é sócia de agência; falas do presidente voltaram a causar ruído entre investidores ao longo do dia.

GOVERNO LULA

Lula diz se comprometer com arcabouço fiscal, mas que tem de ser convencido sobre cortes. Em entrevista na TV, presidente afirma que meta fiscal não precisa ser cumprida se houver ‘coisas mais importantes para fazer’.

WHATSAPP

MPF processa Meta por uso de dados do WhatsApp em anúncios; multa seria de 1,7 bi. Processo com maior valor na história da LGPD questiona compartilhamento de informações com outras empresas da Meta; ANPD também é alvo.

MERCADO

Ministro adia prazo para acordo com empresa dos irmãos Batista e fala em suspender pactos similares. Em manifestação ao TCU, Alexandre Silveira avisa à corte que, se termos não forem aceitos no caso da Âmbar, terá de tomar medida semelhante com concorrentes.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Congresso reduz vantagem de pobres na reforma tributária. Reportagem da Folha de S.Paulo de 2023 gerou debate entre Gil do Vigor e Pedro Rousseff nas redes; levantamento atualizado mostra que benefício para base da população ficou menor.

ESTADOS UNIDOS

EUA detectaram suposto plano do Irã para matar Trump antes de atentado. Inteligência americana, porém, diz que tentativa de assassinato na Pensilvânia não tem relação com possível ameaça de Teerã.

SÃO PAULO

Tarcísio muda Nova Raposo na chegada a SP sem eliminar polêmica. Edital a ser lançado nesta semana prevê túnel, nova ponte e viadutos para amenizar impactos a vizinhança.

CONGRESSO NACIONAL

Fachin, do STF, prorroga até 11 de setembro prazo para acordo sobre desoneração da folha. Data-limite para reoneração era esta sexta-feira (19); governo e Senado divergem sobre a fonte de compensação.

CIÊNCIA

Fóssil de dinossauro é encontrado no Rio Grande do Sul após chuvas. Esqueleto, quase completo, pode ser de uma das famílias mais antigas de que se têm registro.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

IA do Google reduz em 10% o tempo de espera de motoristas em semáforos do Rio. Equipamento está sendo usado em cinco cruzamentos; sistema usa dados do Google Maps, como programação dos sinais de trânsito, horários de pico e hábitos dos motoristas.

VENEZUELA

Força Aérea da Venezuela intercepta avião com matrícula brasileira que entrou em seu território. Piloto morreu após pouso forçado; objetos encontrados vinculam aeronave com narcotráfico, diz general.

MUNDO

Estudante brasileiro morre em viagem de formatura a Bariloche. Leonardo Rainha de Castro caiu do sexto andar de hotel em cidade argentina; velório ocorre no interior de São Paulo.

ESTADOS UNIDOS

EUA acusam ex-agente da CIA de ser agente dupla e trabalhar para Coreia do Sul. De acordo com acusação, Sue Mi Terry divulgou informações do governo americano em troca de presentes de luxo.

