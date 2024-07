Atentado contra Trump repercute na política brasileira, ex-presidente dos EUA chega à convenção republicana como mártir, Rebeca Andrade fala à Folha antes das Olimpíadas de Paris e outras notícias para começar esta segunda-feira (15).

REPERCUSSÕES NO BRASIL

Aliados de Lula receiam fortalecimento da direita, e bolsonaristas tentam explorar atentado a Trump. Políticos descartam, porém, que atentado possa influenciar eleição municipal brasileira.

DONALD TRUMP

Trump chega à convenção do Partido Republicano como mártir após atentado. Partido aproveitará encontro para acusar democratas de serem uma ameaça à democracia.

ELEIÇÕES 2024

Incerteza sobre Datena renova divergência no PSDB sobre Tabata e comando da federação. José Aníbal busca comandar federação PSDB-Cidadania, o que é visto como um movimento pró-Tabata; parte dos tucanos rejeita apoiar a deputada.

MERCADO

Empresário que sugeriu demitir ‘esquerdistas’ diz que meta era viralizar e vender mais; MPT investiga. Vídeo de Thallis Gomes exaltando jornada de ’70 ou 80 horas’ motivou apuração do Ministério Público do Trabalho; ele não está sozinho em declarações do tipo.

FOLHAINVEST

Mercado de debêntures se recupera de Americanas e Light e caminha para recorde. Emissões somam R$ 161 bilhões até maio, aponta Anbima.

SÃO PAULO

Menina de 9 anos morre com tiro acidental de arma do pai em SP, segundo a polícia. Registro policial aponta que revólver estava enrolado em edredom que caiu de cima do armário e disparou.

SÉRGIO CABRAL (1937 – 2024)

Morre Sérgio Cabral, jornalista e pai do ex-governador do Rio, aos 87. Fundador do Pasquim, vascaíno e entusiasta do samba, ele se sagrou como compositor e pesquisador da música brasileira.

OLIMPÍADAS 2024

Sinto que confio ainda mais em mim, diz Rebeca Andrade antes de Paris. Ginasta brasileira chega aos Jogos reverenciada por Biles e com chances de disputar até seis medalhas.

