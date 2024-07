Giro de notícias: saiba os destaques do domingo pelo Brasil

Tiros em comício de Trump, apreensão recorde de cigarros em SP, fraude em pedidos de auxílio no RS e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (14).

ESTADOS UNIDOS

Trump é ferido, mas passa bem após tiros em comício, suspeito é morto. Ex-presidente falava na Pensilvânia; incidente é investigado como possível tentativa de homicídio.

POLÍCIA FEDERAL

PF tira software espião do foco e mira dossiês em investigação sobre ‘Abin paralela’ de Bolsonaro. Polícia passou a priorizar apurações sobre espionagem ilegal contra desafetos de ex-presidente.

PIRATARIA

PF realiza em SP maior apreensão de cigarros contrabandeados da história. Foram encontradas 12 milhões de unidades em um galpão no bairro da Liberdade, centro da capital paulista.

VIOLÊNCIA

Estados acumulam R$ 2,8 bi para segurança pública que não conseguem gastar. Em meio a disputa política sobre o assunto, governo Lula vai ampliar prazo para evitar que recurso seja devolvido.

BETS NO BRASIL

Apostador deixa de comprar cama, comer pizza e ir ao cinema para gastar com bets. Consumidor diminui gasto com produtos mais básicos para incluir aposta esportiva online no orçamento, diz pesquisa.

RIO GRANDE DO SUL

Governo federal apura fraude em 300 mil pedidos de auxílio pós-tragédia no RS. Irregularidades envolvem solicitações feitas em nome de pessoas mortas ou que não moram nas áreas atingidas; benefício é de R$ 5.100.

OLIMPÍADAS 2024

Ministra francesa mergulha no Sena a duas semanas dos Jogos. Em meio às críticas sobre a qualidade da água do rio, ministra nada perto da Ponte des Invalides, nos arredores do local de provas de maratona aquática e triatlo.

TRÂNSITO

Dunga, ex-técnico da seleção brasileira, e esposa sofrem acidente de carro no Paraná. Veículo capotou na BR-116; de acordo com a PRF, casal foi socorrido com ferimentos leves.

CHINA

O que fez a China saltar do Made in China para o Design in China. Com abundância na oferta de componentes eletrônicos, Shenzhen lidera registro de patentes no país.

CELEBRIDADES

Rodrigo Faro recebe críticas por matricular filhas em escola de elite e falar em ‘humildade’. Apresentador diz em podcast que prefere que herdeiras estudem com pessoas de todas as classes sociais; Procurado, ele não quis comentar.

