Giro Brasil: notícias que repercutem neste sábado pelo Brasil

Beneficiada por MP deve ser controlada por irmãos Batista, PRG e Moraes põem atual gestão da Abin sob suspeita, governo quer cobrar ‘imposto do pecado’ de armas e outras notícias do dia na Folha para iniciar o seu sábado (13).

ENERGIA LIMPA

Âmbar, dos irmãos Batista, apresenta plano para assumir empresa beneficiada por MP. Documento foi enviado à Aneel e, segundo grupo, ainda não significa operação de compra.

ABIN

PGR e Moraes põem Abin de Lula sob suspeita em investigação de ‘Abin paralela’ de Bolsonaro. Ministro negou compartilhamento com o órgão de apuração que mira a gestão no governo anterior.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Governo vai tentar incluir armas no ‘imposto do pecado’ no Senado, diz Haddad. Em evento em São Paulo, ministro também disse ser a favor de autonomia financeira do BC.

JOIAS DE BOLSONARO

Investigados mentiram para proteger Bolsonaro em caso das joias, diz PF. Depoimentos trouxeram informações erradas sobre a localização, movimentação e destino dos itens desviados do acervo público.

CONGRESSO NACIONAL

Pacheco diz que não haverá açodamento com PEC da Anistia no Senado. Presidente do Senado também voltou a criticar ‘Abin paralela’ e falou em ‘traidores da pátria’ ao citar o caso.

ELEIÇÕES 2024

Boulos diz em sabatina Folha/UOL que não se sustentará só em Lula e minimiza caso Janones. Deputado federal defendeu parecer de sua autoria que favoreceu deputado, criticou Nunes por ‘gastar muito e resolver pouco’ e negou ter ‘amolecido’.

TRANSPORTE PÚBLICO

Governo Tarcísio desiste de concessão da linha 15-prata do monotrilho para Grupo CCR. Decisão encerra disputa judicial que contestava licitação de linha marcada por falhas de projeto e atrasos em obras.

MERCADO

Enchentes derrubam indústria e turismo no RS, mas impacto no PIB pode ser menor que esperado. Analistas ainda enxergam sinais de força da atividade econômica no Brasil, apesar da tragédia gaúcha.

ELEIÇÕES EUA

Doadores democratas congelam US$ 90 milhões enquanto Biden continuar na disputa. Comitê que receberia quantias tem evitado tomar decisões enquanto incerteza persistir, segundo The New York Times.

ELEIÇÕES EUA

Elon Musk faz doação para comitê que apoia Donald Trump, diz Bloomberg. Contribuição explicita apoio do bilionário e pode desequilibrar balança eleitoral em meio a dificuldades de Biden com doadores.

FILMES

Conteúdo com vídeoJustiça anula julgamento de Alec Baldwin por homicídio culposo em set de filmagem. Defesa do ator usou o argumento de que as autoridades haviam escondido e danificado evidências do caso.

SÃO PAULO

Produtor do MC Livinho é morto com tiro na cabeça na zona norte de SP. Adileon Eva dos Santos, conhecido como Kaká, estava em um bar no momento do crime; ninguém foi preso.

RIO

Polícia indicia 6 pessoas pela morte de empresário envenenado com brigadeirão no Rio. A namorada, Júlia Cathermol Pimenta, e Suyany Breschak, apontada como mentora, vão responder por homicídio qualificado e outros crimes.

SEXO

Homens e lésbicas têm mais orgasmos do que mulheres heterossexuais, aponta estudo. Pesquisa ouviu mais de 20 mil depoimentos e avaliou diferença nas taxas de orgasmo com base em idade, gênero e orientação sexual.

