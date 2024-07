Veneziano representa o Congresso Nacional no Fórum Parlamentar do BRICS

O vice-presidente do Senado Federal, senador Veneziano Vital do Rego (MDB-PB) representou o Congresso Nacional Brasileiro no X Fórum Parlamentar do BRICS em São Petersburgo, na Rússia.

O evento reuniu os presidentes dos parlamentos dos países que compõem o bloco. Segundo Veneziano, o Fórum teve o objetivo de tratar sobre temas de interesse multilateral.

Cerca de 400 delegados de 16 países, incluindo a Rússia, participaram do fórum, que foi aberto na última quinta-feira (11) e terminou na sexta-feira (12).

O tema central do encontro foi “O Papel dos Parlamentos no Fortalecimento da Multipolaridade para o Desenvolvimento e a Segurança Global Justa”.

“Retomada de boas relações” – Em entrevista a agências internacionais, Veneziano, representado a delegação brasileira, disse que na retomada da política externa brasileira, durante o governo Lula, o Brasil voltou a priorizar as excelentes relações bilaterais que cultivou por cada Estado-membro do BRICS.

“Acolhemos a ampliação que nos confere a oportunidade de ampliar apoio ao BRICS na arena internacional, como vetor de reforma e avanço de objetivos compartilhados e de cooperação (…). O Brasil, senhoras e senhores, vê o BRICS como uma ferramenta indispensável para a reforma do sistema internacional, de modo a atribuir um protagonismo devido aos países em desenvolvimento, reformando e fortalecendo as instituições de governança global e tornando-as ainda mais aptas a enfrentar os grandes desafios do século XXI”, disse o Vice-Presidente do Senado brasileiro.

Ao mesmo tempo, Veneziano declarou que há grande valorização da “(,,,) oportunidade de intercâmbio de boas práticas e o engajamento construtivo com os países-membros para o avanço de propósitos comuns. Nesse sentido, nós reiteramos o apoio brasileiro às iniciativas e propostas da presidência russa do BRICS”.

G 20 – Veneziano Vital do Rêgo também comentou que, ocupando a presidência do G20, o Brasil está atribuindo um papel importante às atividades do chamado P20, que reúne as presidências dos parlamentos dos países das maiores economias do mundo.

“Recordo que o G20, neste ano, está focado nos seguintes temas propostos pelo Brasil: reforma das instituições globais, mudança do clima e desenvolvimento sustentável, e inclusão social e combate à fome e à pobreza. Assim como o Brasil está de volta ao cenário internacional, o mundo tem voltado a depositar seu olhar no nosso país”, complementou o representante brasileiro no Fórum.

Putin defendeu parlamento do BRICS – Em seu discurso na abertura do fórum, o presidente russo Vladimir Putin admitiu a possibilidade de criar futuramente uma estrutura parlamentar do BRICS, deixando claro que o grupo reflete os interesses tanto do Sul Global como do Leste Global. Segundo ele, a cúpula parlamentar do BRICS reforça a legitimidade da organização e sua influência mundial.

Veja abaixo os representantes de cada país no Fórum:

Índia – Mr Shri Harivansh, Deputy Chairman of the Rajya Sabha of the Sansad of the Republic of India

Brasil – Mr Veneziano Vital do Rêgo, First Vice-President of the Federal Senate of the National Congress of the Federative Republic of Brazil

Egito – Dr. Hanafy Gebaly, Speaker of the Majlis Al-Nuwab (the House of Representatives) of the Arab Republic of Egypt

Índia – Mr Om Birla, Speaker of the Lok Sabha of the Sansad of the Republic of India

China – Mr Leji Zhao, Chairman of the Standing Committee of the National People’s Congress of the People’s Republic of China

Rússia – Ms Valentina Matvienko, Speaker of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation

Rússia – Mr Vyacheslav Volodin, Chairman of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation

Irã – Mr Mohammad Bagher Ghalibaf, Speaker of the Islamic Parliament of the Islamic Republic of Iran

Etiópia – Mr. Agegnehu Teshager, Speaker of Yefedereshein Mekir Bete (the House of Federation) of the Federal Democratic Republic of Ethiopia

Emirados Árabes Unidos – Dr. Ali Rashid AlNuaimi, Head of the Committee for Defense, Interior and Foreign Affairs of the Federal National Council of the United Arab Emirates

