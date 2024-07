Câmara aprova projeto de lei que regulamenta novo sistema de impostos —e Lira reage à isenção da carne, São Paulo tem mais petistas que bolsonaristas, mostra Datafolha, Macron diz que ‘ninguém ganhou’ eleições na França e outras notícias para começar esta quinta-feira (11).

REFORMA TRIBUTÁRIA

Câmara aprova regulamentação da reforma tributária com trava de 26,5% em imposto. Carnes e queijos foram incluídos de última hora na cesta básica; texto agora vai ao Senado.

POLÍTICA

Datafolha: 26% se dizem de direita e 20% de esquerda em SP; petistas superam bolsonaristas. Parcela que se considera à direita é maior que à esquerda em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e no Recife.

GOVERNO LULA

Empresa dos irmãos Batista beneficiada por MP teve reuniões em ministério fora da agenda. OUTRO LADO: Âmbar chama de “descabidas” e de “especulações” a relação entre MP e negócio no Amazons fechado pela companhia.

ELEIÇÕES 2024

Marçal defende Bolsonaro por joias e diz em sabatina Folha de S.Paulo/UOL que União Brasil cobra caro por apoio. Ex-coach diz que não está de ‘palhaçada’ e que prefeito ganha menos do que piloto de helicóptero contratado por ele.

JOIAS DE BOLSONARO

Governo Bolsonaro acionou 15 servidores em operação ‘desesperada’ por joias, diz PF. Chefe da Receita pediu que ‘todo mundo’ trabalhasse para liberar kit retido em aeroporto; defesa afirma que inquérito é ‘insólito’.

RIO DE JANEIRO

Investigação do caso Marielle mirava ex-vereador miliciano antes da entrada da PF. Cristiano Girão ficou preso por oito anos após CPI das Milícias e retornou ao Rio em 2018, semanas antes do homicídio; OUTRO LADO: advogado afirma que delações comprovam inocência.

ESTADOS UNIDOS

Deputada apresenta pedido de impeachment de juízes conservadores da Suprema Corte dos EUA. Alexandria Ocasio-Cortez é líder da ala mais à esquerda do Partido Democrata; processo tem caráter mais simbólico do que prático.

FRANÇA

Macron diz que ninguém ganhou as eleições e pede coalizão sem ultradireita. Presidente francês insta forças políticas com ‘valores republicanos’ a construir maioria sólida e plural no país.

BOATE KISS

Começa demolição da boate Kiss para construção de memorial em Santa Maria. Previsão é que espaço em homenagem às 242 vítimas do incêndio seja inaugurado em oito meses.

RIO DE JANEIRO

Petrobras faz voo pioneiro com aeronave sem piloto para plataforma em alto-mar. Tecnologia pode ser usada para reduzir custos e emissões no transporte de cargas.

CELEBRIDADES

Grávida de seis meses, Iza diz que foi traída e se separa. ‘O que vai acontecer a partir de agora é um circo de horrores’, avisou cantora; Yuri Lima é informado de separação pela internet.

CELEBRIDADES

Sheilla Castro deixa concentração do vôlei após polêmica nas redes. Membro da comissão técnica e ex-jogadora teria criado conta fake para atacar ex-namorada, Gabi Guimarães, também da seleção.

MERCADO

Pães de forma têm alto teor alcoólico e poderiam até afetar bafômetro, diz associação. Proteste analisou dez marcas populares do produto e constatou que seis seriam enquadradas como bebidas alcoólicas.

