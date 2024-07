Começo de semana: fatos que repercutem pelo Brasil

FRANÇA ELEIÇÕES

Esquerda e Macron barram direita radical na França. Coalizão esquerdista surpreende e fica em primeiro nas eleições parlamentares.

MUNDO

Milei poupa Lula e faz discurso com críticas ao socialismo. Únicas referências diretas ao Brasil foram feitas de passagem quando citou ‘perseguição judicial’ a Bolsonaro.

MUNDO

Diplomacias de Brasil e Argentina têm atrito silencioso no Mercosul. Discursos dos chanceleres de Lula e Milei divergem em agenda social e de gênero e sobre golpe na Bolívia.

POLÍTICA

Deputados usam ‘emenda Pix’ para turbinar prefeituras de parentes. Verba chega rapidamente aos cofres de prefeitos e não exige projeto para ser usada.

ENTREVISTA DA 2ª

Governo precisa de ‘bilíngues’ para falar com evangélicos, diz sociólogo da religião. Para Paul Freston, ‘abraço íntimo’ do segmento com populismo representa um perigo para as próprias igrejas.

COTIDIANO

Roubos e furtos crescem na periferia de SP e gestão Tarcísio celebra queda de crimes no centro. Secretaria da Segurança diz que cada área possui características populacionais, sazonais e geográficas únicas que impactam nos indicadores.

SAÚDE

Contaminação por mercúrio afeta saúde de mulheres e crianças munduruku. Garimpo ilegal explodiu no sul do Pará a partir de 2018, sob Bolsonaro, trazendo consequências sanitárias e ambientais aos povos tradicionais.

FOLHAINVEST

Fundos de investimento apostam em valorização do real, ao contrário do que Lula diz. Saldo das apostas é de expectativa de valorização da moeda brasileira.

TELEVISÃO

Novos autores não têm experiência de vida, diz Aguinaldo Silva. Novelista lança livro de memórias, analisa mudanças no mercado e diz que jogou praga em quem quis humilhá-lo quando saiu da Globo.

FUTEBOL

Emoção marca volta do Internacional ao Beira-Rio após 70 dias. Nem a derrota para o Vasco por 2 a 1, nem o frio e a chuva fina impediram a torcida colorada de celebrar o retorno.

OLIMPÍADAS 2024

Bernardinho divulga convocados para as Olimpíadas de Paris. CBV também anunciou, na quinta (4), a lista do vôlei feminino.

EQUILÍBRIO

Consumir álcool no avião é uma boa ideia? Saiba o que dizem especialistas. Estudos analisam como a bebida alcoólica e a altitude podem afetar o seu corpo.

F5

Com Eliana e Ana Maria na bancada, Tati Machado vence Dança dos Famosos 2024. ‘Trabalhei nos bastidores desse programa e por anos sonhei em estar aqui’, diz campeã após votação apertada.

CELEBRIDADES

Margot Robbie está grávida do primeiro filho. Amigos da atriz confirmaram a notícia à People.

VIAGEM

Frango mofado faz Delta realizar pouso de emergência e mudar cardápio de 150 voos. Doze passageiros teriam passado mal após comer o alimento em voo que ia de Detroit (EUA) a Amsterdã.

