Giro de notícias: fatos que repercutem pelo Brasil; leitura rápida

ECONOMIA

Incerteza fiscal faz governo pagar maior juro desde 2022. Custo se aproxima do pago quando a gestão Bolsonaro aprovou PEC Kamikaze e dificulta controle da dívida.

MUNDO

França volta às urnas para eleger Parlamento mais dividida do que no 1º turno. Agressões físicas e retórica virulenta marcaram campanha; resultado tem chances de paralisar governo Macron.

MUNDO

Irã elege reformista que quer reatar laços com o Ocidente. Masoud Pezeshkian, único moderado na disputa, derrota ultraconservador no 2º turno de eleição antecipada.

POLÍTICA

Petistas lideram envio de ‘emendas Pix’ a São Paulo e acusam Nunes de omissão. Deputados do PT, que apoiam Boulos, dizem tapar lacunas do prefeito; gestão afirma aplicar verba com base em indicadores.

POLÍTICA

Mulheres entram para história das Forças Armadas e se tornam primeiras combatentes da Marinha. Primeira turma de fuzileiras se forma com 114 jovens de todo o país; atuação feminina antecipa determinação de ministério.

DATAFOLHA

56% em SP admitem mudar voto a prefeito por rejeição a padrinho político. Bolsonaro é quem mais afasta eleitores, mas 40% ainda não sabem qual candidato ele apoia na capital paulista.

EDUCAÇÃO

Seca na Amazônia encurta ano escolar de crianças indígenas. Em alguns locais, aulas param a partir de outubro devido à dificuldade de acesso, o que prejudica o aprendizado.

É TUDO AMOR

Após relacionamento aberto, casais fecham relação em busca de reconexão. Respeito e comunicação clara entre ambas as partes é o mais importante para parceiros, dizem especialistas.

ILUSTRADA

José Hamilton Ribeiro recebe fãs na Feira do Livro para assinar ‘O Gosto da Guerra’. Jornalista tem uma carreira de sete décadas, mesmo número de prêmios Esso que acumulou ao longo desse período.

MÚSICA

Mãe de filha caçula de João Gilberto pede que Justiça reconheça união estável. Claudia Faissal afirma ter tido relação pública com cantor entre 2006 e 2017; Maria do Céu obteve decisão favorável em 2022.

CIÊNCIA

César Lattes revelou ‘cola’ que dá estabilidade aos núcleos atômicos. Brasileiro se tornou celebridade mundial após duas grandes descobertas nos anos 1940.

SAÚDE

Pesquisadores defendem nova forma de diagnosticar e tratar obesidade. Em artigo, entidade europeia argumenta que IMC não é o suficiente para caracterizar condição.

F5

Sandy manda mensagem para sósia que trabalha como caixa em supermercado e a emociona. Vídeo de Jéssica Lira viralizou e semelhança com a cantora impressionou a web.

