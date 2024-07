Notícias que repercutem pelo Brasil neste sábado; leitura rápida

ELEIÇÕES 2024

Datafolha: Nunes (24%) e Boulos (23%) mantêm liderança pela Prefeitura de São Paulo. Datena, Pablo Marçal, Tabata e Marina Helena integram segundo pelotão em corrida estável.

RIO DE JANEIRO

Datafolha: Paes tem 53% no Rio, contra 9% de Tarcísio Motta e 7% de Ramagem. Prefeito tem liderança folgada, com 28% na espontânea; aposta de Bolsonaro é um dos menos conhecidos entre eleitores (37%).

GOVERNO LULA

Governo Lula libera R$ 22 bi às pressas e turbina caixa de prefeitos antes de eleição. Abertura de cofre se deu após pressão do Congresso; legislação dificulta novos repasses a partir deste fim de semana.

CASO MARIELLE

Carlos Bolsonaro foi alvo de quebra de sigilo em investigação do caso Marielle. Polícia incluiu filho do ex-presidente entre suspeitos por causa de discussão com assessor de vereadora; hipótese foi posteriormente descartada.

RIO DE JANEIRO

PMs apontam armas para adolescentes negros filhos de embaixadores no Rio. Itamaraty pede desculpas a representantes do Gabão e de Burkina Fasso; corporação afirma que vai analisar imagens de câmeras para verificar se houve excesso.

ELEIÇÕES NO REINO UNIDO

Starmer assume como premiê e diz que Reino Unido precisa redescobrir sua identidade; vídeo. Novo líder britânico afirma que vai governar para todos e que país necessita de um ‘grande recomeço’.

MERCADO

Quem é e o que defende Rachel Reeves, primeira mulher a comandar economia britânica. Nova ministra planeja mais investimentos em infraestrutura e energia, inclusive com criação de estatal.

ELEIÇÕES EUA

Biden diz que só considera desistir da campanha se Deus mandar. Em 1ª grande entrevista após mau desempenho, presidente dos EUA busca resistir à pressão para que abandone candidatura.

