Campanha alerta para a prevenção de acidentes com energia elétrica

“Luz, prevenção, ação! Juntos pela nossa segurança com a rede elétrica!”

Este é o slogan da campanha lançada pela Abradee, Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, com apoio de 39 empresas do setor.

O objetivo é chamar a atenção para cuidados e comportamentos seguros, que podem ajudar na prevenção de acidentes no manuseio de correntes de eletricidade.

Além da própria residência, os riscos são mais presentes nas ruas, canteiros de obra, regiões agrícolas e durante eventos climáticos extremos, como tempestades.

Durante coletiva virtual, para lançamento da campanha, o presidente da Abradee, Marcos Madureira, ressaltou o perigo que representa uma tradicional brincadeira, que atrai muitas crianças, mas nem sempre em locais seguros.

“O local onde existe uma rede não é apropriado para soltar pipa. Tem elementos como o cerol e a linha chilena que aumentam o risco, por potencializar ainda mais o curto circuito do que uma linha comum”.

Também foi destacado o perigo potencial dos balões. Marcos explicou que quando os balões caem em um local energizado, o potencial de dano é ainda maior.

“Ele coloca em risco não só a rede, mas instalações de maior porte, como subestações de energia elétrica. A queda de um balão pode incendiar uma estação dessas. Ele provoca curto circuito quando toca na rede elétrica e outros acidentes, mas ele é um elemento estranho”.

Entre as orientações para prevenir acidentes, estão manter materiais inflamáveis longe de instalações elétricas; nunca tentar remover árvores que estejam em contato com fios e não sobrecarregar as tomadas com a ligação de diversos aparelhos.

*Com informações da Agência Brasil

