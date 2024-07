Lula manda recado às lideranças do PT

“Eu chamei o Geraldo Alckmin pra ser meu vice, depois de ele ter derrotado o PT em São Paulo por anos, porque eu preciso governar não só para as pessoas do PT. Preciso governar para todo o Brasil. Tem gente de todos os partidos políticos, de todos os times de futebol e de todas as religiões. Eu não tenho que perguntar. Eu tenho que governar”.

Presidente, ontem, em discurso na cidade de Salto, interior de São Paulo.

* informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

