Giro Brasil: notícias que repercutem pelo país nesta sexta-feira

Bolsonaro é indiciado no caso da venda de joias, Pix terá pagamento por aproximação, trabalhistas elegem premiê britânico e outras notícias para começar esta sexta-feira (5).

POLÍCIA FEDERAL

PF indicia Bolsonaro e outros 11 em investigação sobre venda de joias. Ex-presidente é apontado como suspeito de associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro; família fala em perseguição.

VIOLÊNCIA

Bolsonaro auxiliou Ronnie Lessa com atendimento médico em 2009, mostra prontuário. Ex-presidente foi o responsável por encaminhar atendimento em associação após ex-PM perder a perna em explosão.

GOVERNO LULA

Aliados defendem que Lula foque entregas e dê menos palanque a Campos Neto. Presidente recuou após sucessivos ataques e governo anunciou corte de R$ 25,9 bilhões, o que acalmou mercado.

CONGRESSO NACIONAL

Comissão da Câmara favorece Lira e indica a Alagoas mais emendas do que a 19 estados juntos. Prefeituras e governo alagoano devem ser o destino de cerca de R$ 320 milhões de total de R$ 1,1 bilhão.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Deputados incluem jogos de azar e carros elétricos no ‘imposto do pecado’. Grupo de trabalho retirou os caminhões da previsão de cobrança do Imposto Seletivo.

BANCO CENTRAL

Pix terá pagamento por aproximação com novas regras do open finance, diz BC. Nova função está prevista para ser lançada em 28 de fevereiro de 2025.

REINO UNIDO

Trabalhista Keir Starmer é eleito premiê britânico e encerra ciclo conservador, diz boca de urna. Institutos de pesquisa projetam maioria no Parlamento para a oposição após eleição nesta quinta (4).

MERCADO

Ruas tranquilas e imóveis de até R$ 7,8 mi: como é o bairro em que ex-CEO da Americanas vive em Madri. Na zona oeste de Legazpi, em que apartamento de 100 m² custa R$ 3 mi, Miguel Gutierrez passa incógnito e só é reconhecido na padaria.

RECEITA FEDERAL

Receita Federal recebe quase 10 mil declarações de benefícios fiscais de empresas em 3 dias. Companhias pedem adiamento do prazo, que se encerra em 20 de julho, mas órgão afirma que preenchimento é simplificado.

CRACOLÂNDIA

Gestão Tarcísio dá prêmio para PM que convencer usuário da cracolândia a se internar. OUTRO LADO: Governo estadual diz que vai investigar irregularidades e lista outros incentivos para reconhecimento do empenho dos policiais que atuam no centro da capital.

JUSTIÇA

Magistrado do Paraná diz que ‘mulherada está louca atrás de homem’. Desembargador, que foi condenado anteriormente por violência doméstica, deu declaração durante sessão na corte.

TELEVISÃO

Sindicato dos Artistas diz que vai processar a Globo. Entidade acusa emissora de pagar menos que o devido a ex-contratados por reprises; OUTRO LADO: Globo não comenta ação.

CORPO

Estudo relaciona Wegovy e Ozempic a distúrbio ocular que pode comprometer a visão. OUTRO LADO: Novo Nordisk, farmacêutica dos medicamentos, diz que os dados publicados não são suficientes para estabelecer uma associação causal entre o uso da semaglutida e o problema ocular.

FERIADOS

Saiba quais são os melhores horários para pegar a estrada no feriado de 9 de Julho. Mais de 2,7 milhões de veículos devem deixar a capital paulista a partir desta sexta (5); Revolução Constitucionalista de 1932 é celebrada na terça.

