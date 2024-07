Saiba os fatos que repercutem no Brasil nesta quinta-feira

GOVERNO LULA

Haddad diz que Lula mandou preservar arcabouço e anuncia corte de R$ 25,9 bi. Economia será obtida com o pente-fino de benefícios sociais e está prevista para 2025, mas pode ser antecipada para cumprir regra fiscal.

ECONOMIA

Lula anuncia Plano Safra recorde de R$ 400,5 bi para se aproximar de base bolsonarista. Programa para 2024 e 2025 é lançado em momento de atrito com agronegócio por leilão do arroz.

GOVERNO LULA

Lula decide recriar Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos extinta por Bolsonaro. Presidente vinha sendo cobrado por familiares de vítimas da ditadura; ato vai reconduzir procuradora que presidia colegiado anteriormente.

RIO DE JANEIRO

Paes sanciona lei para Bolsa de Valores no Rio e ironiza ‘amigos da Faria Lima’. Medida reduz ISS para instalação de possível concorrente da B3 na capital fluminense.

POLÍTICA

Bolsonaro se afasta de Wajngarten, assessor que enfrenta fritura entre aliados. Entorno reclama de agenda própria de ex-chefe da Secom; ex-presidente, porém, segue em contato com ele.

ELEIÇÕES EUA

Quem é ‘aquela mulher de Michigan’ que pode substituir Biden na disputa eleitoral contra Trump. Governadora Gretchen Whitmer ganhou projeção nacional ao bater de frente com republicano na pandemia de Covid-19.

ELEIÇÕES NO REINO UNIDO

Reino Unido vai às urnas com Partido Conservador em ruínas e brexit inominável. Dúvidas sobre resultados de votação desta quinta (4) se referem apenas ao tamanho da derrota da sigla no poder.

GOVERNO LULA

Lira diz que carne na cesta básica é ‘preço pesado’ e sinaliza votar tributária na próxima semana. Proteína animal deve ficar de fora da cesta básica em parecer da tributária, e decisão pode ficar para o plenário da Casa.

BANCO CENTRAL

Galípolo fica mais 15 dias como presidente interino do BC durante férias de Campos Neto. Diretor de Política Monetária é favorito para assumir comando da instituição em 2025.

SÃO PAULO

Novo inquérito apura se parentes de motorista de Porsche retiraram garrafas de carro. Familiares podem responder por suspeita de fraude processual; colisão matou motorista de aplicativo em 31 de março.

RIO DE JANEIRO

Em vídeo, líder de expansão do Comando Vermelho treina tiros e corre com fuzil em esteira. William Sousa Guedes, 35, o Corolla, foi preso nesta quarta-feira (3); defesa do suspeito não retornou contato.

CHOCOLATE

Kopenhagen perde a marca Língua de Gato em briga com Cacau Show. Justiça do Rio de Janeiro determina que não cabe exclusividade da marca e libera uso por qualquer concorrente da fabricante de chocolates.

EUROCOPA

Herói da Turquia na Eurocopa pode ser banido por gesto fascista. Demiral fez um sinal de grupo extremista ao celebrar seu segundo gol contra a Áustria.

