Presidente reúne ministros da área econômica em meio a escalada do dólar, autarquia veta uso de dados de brasileiros em IA da Meta, corte conclui que advogado de Trump mentiu e outras notícias para começar esta quarta-feira (3).

GOVERNO LULA

Lula reúne ministros para discutir gastos e alta do dólar, e auxiliares defendem moderação em falas. Declarações do presidente descartando medidas para redução de gastos restringem opções da equipe econômica.

GOVERNO LULA

Lula decide não ir a SC na véspera de encontro de Milei com Bolsonaro. Secom diz que viagem, mencionada em bastidores no Planalto e por políticos petistas, nunca esteve na programação do presidente.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Instagram e Facebook não podem usar dados de brasileiros para treinar IAs, decide autarquia. Medida preventiva inédita da ANPD contra big tech indica pena de R$ 50 mil por dia de descumprimento da decisão; Meta diz cumprir regras do país.

LOJAS AMERICANAS

Americanas fecha Submarino e Shoptime, líderes do comércio eletrônico dos anos 2000. Varejista enfrenta crise depois que veio à tona escândalo contábil de R$ 25,3 bilhões.

JUSTIÇA

Justiça de SC reverte decisão que condenou Folha de S.Paulo e repórter a indenizar Luciano Hang. Empresário entrou com ação após ser citado em reportagem sobre disparos de mensagens em massa na eleição de 2018.

ELEIÇÕES 2024

Dúvidas sobre candidatos e alianças em SP mexem com datas de convenções partidárias. PSDB e PSB não definiram suas reuniões, enquanto MDB de Nunes marcou a sua para perto do prazo final.

LEI DE ZONEAMENTO

Câmara de SP aprova pacote com esplanada na Liberdade, 2 parques e mais prédios em alguns bairros. Em minirrevisão do zoneamento, vereadores também confirmaram mudança nas regras para construções de prédios nas várzeas dos rios.

ESTADOS UNIDOS

Tribunal conclui que ex-prefeito de NY mentiu à Justiça ao defender Trump e cassa seu direito de advogar. Corte decidiu que Rudolph Giuliani minou integridade eleitoral dos EUA e contribuiu para aumentar as tensões no país.

ELEIÇÕES NA VENEZUELA

Venezuela convida organizações pró-regime e 2 técnicos do TSE para acompanhar eleição. Corte eleitoral brasileira recusa convite e afirma que está focada no pleito municipal em outubro.

POLÍTICA

Trabalhadores rurais bloqueiam rodovia no PA em protesto contra visita de Bolsonaro. Ato da Fetraf coloca fogo em pneus em rodovia de acesso a Parauapebas antes de visita de ex-presidente; bloqueio já foi encerrado.

CAMPEONATO BRASILEIRO

Ex-assessor de Haddad confirma ter recebido denúncia de propina contra deputado, mas sem provas. José Francisco Manssur prestou depoimento à CPI das Apostas Esportivas; empresário que denunciou diz que vai esclarecer caso na comissão.

TELEVISÃO

Globo aceita parcelamento e Americanas começa a pagar dívida milionária com emissora. Varejista confirma acordo para quitar R$ 14,2 milhões por rescindir contrato de patrocínio do BBB 23.

JUSTIÇA

Aluna da USP que desviou R$ 1 milhão da formatura é condenada por estelionato. Pena de Alicia Dudy Muller Veiga foi fixada em cinco anos de prisão, além de indenização a colegas; cabe recurso.

AMÉRICA LATINA

Brasileira agredida durante assalto no Chile tem alta do hospital. Maressa estava internada desde o dia 25 de junho e família pediu ajuda para trazê-la para o Brasil.

