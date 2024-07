Meteorologista aponta falhas na gestão de enchentes no Rio Grande do Sul

Em entrevista à Rádio Caturité FM, o doutor em Meteorologia Mário Miranda fez declarações sobre as recentes enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo o professor, a gravidade das chuvas na região não foi causada apenas por fatores climáticos, mas também por falhas de gestão e infraestrutura.

– Não há essa energia para causar tantas chuvas como as registradas no Rio Grande do Sul. O governador disse que não ia procurar culpados e desconfiei, foi lamentável. Existiam 40 bombas para tirar essa água. Ao longo dos anos foram bloqueando o Rio Guaíba. A água procura a margem, se a margem está bloqueada, com casas, a água se espalha pela cidade. É um local baixo e das 40 bombas que deviam ter para escoar a água, só tinham duas. Além disso, é uma região que, por natureza é apropriada, para formação de nuvens potentes – afirmou Miranda.

O professor destacou que a localização geográfica do Rio Grande do Sul é propícia para a formação de nuvens densas e chuvas intensas. No entanto, a incapacidade de escoar a água devido à infraestrutura deficiente exacerbou a situação.

